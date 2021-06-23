شريف سلامة يواصل تصوير مسلسل "ورق التوت" في الهرم

يواصل الفنان شريف سلامة، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “ورق التوت” وذلك في منطقة الهرم برفقة فريق العمل.

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

شريف سلامة يواصل التصوير

المسلسل من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادي سمير حنا، محمد فوزي عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أماني أبو العينين، سمر طاهر، وإخراج حسام علي.

يذكر أن شريف سلامة شارك مؤخراً، في مسلسل “لحم غزال”، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.