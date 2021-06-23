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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حسام بدراوي : العلم والمعرفة والعدالة ميزان المجتمع.. والحرية مقيدة بالقانون

الدكتور حسام بدراوي،
الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الدعامة الحقيقية لإصلاح الوطن هي التغير السلوكي والثقافي، حيث إن العلم والمعرفة والعدالة ميزان المجتمع، وبدونها ليس هناك مجتمع قائم بنفسه، لذلك لتغير المجتمع يجب تغيير طريقة حصولهم على المعرفة والعلم، مشددًا على أن الحرية ليست لها قيمة إلا بقيود القانون.

 

وأشار "بدراوي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن جهاز الشرطة هو المنوط به تطبيق القانون في منظومة العدالة الناجزة، كما أن رؤية مصر 2030 بها رقمية التعليم وليس "التابلت".

 

وأوضح أن الدعام الحقيقية لتطوير التعليم يجب أن يكون بها إدارة جيدة والاهتمام بتطبيق الرقمية في تفكير المدرس والطلاب وبناء الشخصية والهوية واحترام للذات والمعايشة والقدرة التنافسية على العمل.

 

إبراهيم عيسى رؤية مصر 2030 مصر 2030 الشرطة رؤية مصر حسام بدراوي

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