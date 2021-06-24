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توك شو

المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية

صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يكشف عن غرض إنشائه.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتورعصام إبراهيم ، المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن الغرض من إنشاء الصندوق تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدا أن وزارة الزراعة أكدت على ضرورة وجود مصدر تعويض للفلاح والمزارع الذي يمتلك ثروة حيوانية.

 

وأضاف إبراهيم خلال لقاء له لفضائية "اكسترا نيوز" أن تنمية الثروة الحيوانية من خلال الخدمات التي يقدمها الصندوق مشيرا إلى أن الخدمة التي تقدمها وزارة الزراعة ليس التأمين فقط ، مشيرا إلى أن الحيوان يحصل على طن من الأعلاف يكون مدعم.

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وتابع المدير التنفيذي لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن هناك مشروع في النوبارية بوجود مزرعة على مساحة 30 فدان ، إضافة إلى مصنع للأعلاف وهي ملك للصندوق.

 

ثمن النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، برتوكول التعاون المشترك الذى وقعه اللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية ، وعلاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية ، مشيرا إلى أن السيد القصير يولى عناية بالغة بقطاع الثروة الحيوانية بوجه خاص ، والحفاظ عليها ، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ودعمه اللامتناهي للقطاع .

 

وأكد “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن المشروعات القومية الكبرى ، والتى تم تنفيذها فى المرحلة القليلة الماضية ، في مجال الزراعة ، ساهمت وبشكل غير مسبوق فى تحقيق  تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية ،لاسيما بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع البتلو القومي، مشيرا إلى أن  تحقيق هذا الهدف يضمن توفير عملة الصعبة ، و التي كانت تستخدم لاستيراد الثروة الحيوانية من الخارج .

 

وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن الهدف من توقيع هذا البرتوكول ، يأتى نتيجة لتقديم الدعم الكافى لمربي الثروة الحيوانية ، والتيسير عليهم ، بما يضمن المساهمة فى تشجيعهم ،لافتا إلى أن الميزة الأساسية والرئيسية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ، تتمثل فى تفادي أي مشاكل مفاجئة تحدث فى الإنتاج الحيواني والخاصة بالمربيين .


 

وأوضح عضو زراعة النواب ان الهدف من صندوق التأمين، يتمثل فى  تقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، فضلا عن  المساهمة فى  سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية

 

وقال مساعد وزير الزراعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم مربيّ الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

 

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