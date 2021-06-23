عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نهال عنبر: "وأنا متجوزة كنت مريضة بالمعدة وبعد طلاقي خفيت"

نهال عنبر
نهال عنبر

قالت نهال عنبر، أن أغلب السيدات يهتمون بأنفسهم بعد الطلاق، فالمرأة عندما تخرج من أزمة كبيرة أو علاقة زوجية فاشلة تريد أن تهتم بنفسها وتغير نفسيتها.

وأضافت نهال عنبر، خلال لقائها مع برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة on، أنها خرجت من أزمة كبيرة ومشكلات كثيرة خلال حياتها الزوجية وعندما انفصلت عن زوجها كانت نفسيتها محطمة ولكن قررت أن تقف على رجلها وتكون قوية في مواجهة الأزمات.

واستكملت نهال عنبر، أنها كانت تعانى من مرضا فى المعدة بسبب أنها كانت تمر بفترة نفسية سيئة خلال فترة الزواج، ولكن بعد الطلاق بدأت تتعافى من هذا المرض.

وفى سياق أخر، قالت الفنانة نهال عنبر، إن نقابة المهن التمثيلية فى تواصل دائم مع الفنان شريف الدسوقي منذ اللحظات الأولى لمرضه.

أضافت "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي" تامر أمين "فى برنامج" آخر النهار "المذاع على قناة" النهار"،  أن نقابة المهن التمثيلية كانت تتواصل معه للسفر إلى محافظة الإسكندرية وإجراء العملية هناك.

وأضافت "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي" تامر أمين " فى برنامج" آخر النهار "المذاع على قناة" النهار"،  أن نقابة المهن التمثيلية كانت تتواصل معه للسفر إلى محافظة الإسكندرية وإجراء العملية هناك.

أوضحت أن الفنانة" بدرية طلبة "والدكتورة "امل النجار "هم من تولوا إقناعه بإجراء العملية وبالفعل تمت العملية، منوهة إلى أن الفنان شريف الدسوقي متقبل الوضع و لم يمر بحالة من الاكتئاب كما يدعى البعض لأنه كان يعلم بحدوث ذلك من قبل.

وتابعت: "أن كل عضو فى نقابة المهن التمثيلية يعمل دون الالتفات إلى الشائعات وعلى رأسهم الدكتور" أشرف ذكى" نقيب المهن التمثيلية الذى تولى الموضوع بنفسه منذ البداية".

وأكدت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى من ستتولى علاج الفنان شريف الدسوقي بالكامل.

 

نهال عنبر راجل و2 ستات علاقة زوجية فاشلة الطلاق فترة الزواج

ترشيحاتنا

اغتصاب وتحرش وترويج للعنف .. أزمة جديدة بطلها تميم يونس

رسميا.. هوندا تكشف عن سيفيك هاتشباك موديل 2022

خدمات| طريقة الحصول على سجل تجاري إلكترونيا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.75 %

شاهد|مراهقة توثق لحظة تحرش مسن بها داخل طائرة

محلية النواب تكشف تفاصيل قانون زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

الجماهير تقذف رونالدو بـ المشروبات الغازية مع انتهاء مباراة فرنسا|شاهد

ناقد رياضى يزف خبرًا سارًا لـ جمهور الأهلي قبل لقاء الترجي

استثناءات لـ هؤلاء.. قرار من الصحة لـ المسافرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ