نهال عنبر: "وأنا متجوزة كنت مريضة بالمعدة وبعد طلاقي خفيت"

قالت نهال عنبر، أن أغلب السيدات يهتمون بأنفسهم بعد الطلاق، فالمرأة عندما تخرج من أزمة كبيرة أو علاقة زوجية فاشلة تريد أن تهتم بنفسها وتغير نفسيتها.

وأضافت نهال عنبر، خلال لقائها مع برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة on، أنها خرجت من أزمة كبيرة ومشكلات كثيرة خلال حياتها الزوجية وعندما انفصلت عن زوجها كانت نفسيتها محطمة ولكن قررت أن تقف على رجلها وتكون قوية في مواجهة الأزمات.

واستكملت نهال عنبر، أنها كانت تعانى من مرضا فى المعدة بسبب أنها كانت تمر بفترة نفسية سيئة خلال فترة الزواج، ولكن بعد الطلاق بدأت تتعافى من هذا المرض.

وفى سياق أخر، قالت الفنانة نهال عنبر، إن نقابة المهن التمثيلية فى تواصل دائم مع الفنان شريف الدسوقي منذ اللحظات الأولى لمرضه.

أضافت "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي" تامر أمين "فى برنامج" آخر النهار "المذاع على قناة" النهار"، أن نقابة المهن التمثيلية كانت تتواصل معه للسفر إلى محافظة الإسكندرية وإجراء العملية هناك.

وأضافت "عنبر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي" تامر أمين " فى برنامج" آخر النهار "المذاع على قناة" النهار"، أن نقابة المهن التمثيلية كانت تتواصل معه للسفر إلى محافظة الإسكندرية وإجراء العملية هناك.

أوضحت أن الفنانة" بدرية طلبة "والدكتورة "امل النجار "هم من تولوا إقناعه بإجراء العملية وبالفعل تمت العملية، منوهة إلى أن الفنان شريف الدسوقي متقبل الوضع و لم يمر بحالة من الاكتئاب كما يدعى البعض لأنه كان يعلم بحدوث ذلك من قبل.

وتابعت: "أن كل عضو فى نقابة المهن التمثيلية يعمل دون الالتفات إلى الشائعات وعلى رأسهم الدكتور" أشرف ذكى" نقيب المهن التمثيلية الذى تولى الموضوع بنفسه منذ البداية".

وأكدت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هى من ستتولى علاج الفنان شريف الدسوقي بالكامل.