رئيس لجنة اختيار القيادات يوضح سبب غياب السيدات عن ترشيحات رئاسة الجامعات

قال الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية ، إن اختيار القيادات الجامعية يكون بناء علي امتحان ولجنة مكونة من 9 أعضاء هيئة التدريس وهم قامات إدارية كبيرة ، مؤكدا أن هناك 6 من الأعضاء ثابتون في جميع اللجان.



وأضاف عبد الباسط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، أن اللجنة ينضم لها 3 أعضاء من الجامعة المختصة ، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة لهم خبرات إدارية وعلمية وأكاديمية عالية جدا ويهمهم المحافظة علي منظومة التعليم العالي .

واوضح عبد الباسط ، أن رئيس الجامعة يجب أن يكون أكاديميا لأنه يدير منظومة كبيرة لافتا ان الضمير الاكاديمي المعيار الأساسي لاختياراتنا مؤكدا أن المعيار الرئيسي للتقييم لا ينظر لنوع المتقدم سواء ذكر أو أنثي.

وتابع : أن هناك شروط يجب توافرها في المتقدم لرئاسة الجامعة ومنها القدرات القيادية والإدارية وقدرته علي تطوير التعليم وعلي مهارات التواصل والاتصال وعلي المهارات البشرية والمالية ، لافتا أن الأقدمية من معايير اختيار رؤساء الجامعات ولكنها ليست المعيار الأساسي ..

وفي سياق متصل :

تفقد رئيس جامعة المنصورة مشروع تطوير مركز تقنية الاتصالات و المعلومات بجامعة المنصورة.

فيما رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ، الدكتور نبيل بلاط المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

ويشمل مشروع تطوير زيادة مساحة المركز بضعف مساحته الحالية والتي تتيح تقديم خدمات احترافية بما يتوافق مع الخطوة الهامة التي قامت بها الجامعة بتحويل المركز الي شركة مساهمة لإنتاج الحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية حيث تسمح التطورات الجديدة بعمل main data center بما يحتويه من أجهزة خوادم وشبكة انترنت ضخمة.



كما يتوافق مع تفعيل عقد الجامعة مع شركة WE لزيادة سرعة الإنترنت الي 1GB. كما تتيح التوسعات الجديدة إعادة تأهيل المركز انشائيا بما يتوافق مع الشركات ذات الخبرة الكبيرة.



وتتوافق التوسعات التي تجريها الجامعة مع رؤية الجامعة لمواكبة خطوات الجامعة في مجال التحول الرقمي كون جامعة المنصورة حاصلة علي المركز الأول في مسابقة الجامعات للعام المنقضي و مركز تقنية الاتصالات المعلومات حاصل علي المركز الثاني علي مستوي كل المراكز قطاع حكومي وقطاع خاص.

