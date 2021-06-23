يوسف الحسيني يبكي على الهواء بسبب وفاة زميل.. فيديو

نعى الإعلامي يوسف الحسيني، علاء صلاح، المصور بالتلفزيون المصري، والذي وافته المنية بالأمس.

ودخل الإعلامي يوسف الحسيني، في نوبة من البكاء، في أثناء نعيه لـ علاء صلاح المصور بالتليفزيون، وذلك أثناء تقديم "الحسيني" حلقة اليوم من برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “الأولى”.

وقال يوسف الحسيني:" في الكثير من الأوقات كنت اضحك على الهواء مع المصور علاء صلاح، وامبارح بليل بعدما انتهيت من البرنامج وجدت علاء صلاح قاعد وكان مستمر في عمله حتى السادسة صباحا".

وأضاف يوسف الحسيني:" عندما أتيت اليوم إلى التليفزيون المصري وجدت زملائي مصدومين ووجوههم بها قدر كبير من الدهشة وأبلغوني بوفاة علاء صلاح ، مضيفا:" شعرت بحالة من الصدمة والدهشة بعد معرفتي خبر وفاة علاء صلاح، وعلاء ليس مجرد مصور؛ لكن علاء كان صاحبنا كلنا".

وتابع يوسف الحسيني:" إحساس الفقد ده شيء بشع ووحش، ولكن نصيحتي لكل اللي بيتفرج عليا، اشبعوا من كل الناس اللي حواليكم سواء كانوا عائلة او اصدقاء".

واكمل يوسف الحسيني:" علاء صلاح لم يكن مصابا بأي شيء ولا بفيروس كورونا، وكان من أطيب الناس اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، وكلامه كان قليل جدا، مضيفا:" كنا نتجنب استفزاز زميلنا المرحوم علاء صلاح لأنه كان يتعصب بشكل كبير؛ لأنه كان طيب القلب، وربنا يرحمه ويصبر أهله وزوجته وأطفاله".

واستطرد يوسف الحسيني: "الإنسان ليس مجرد رقم أو جزء من مجموعة عمل، ولا أعترف بأي مقولة تتعلق بضرورة إبعاد الحياة الشخصية عن العمل الإعلامي، والمقولة دي خطأ؛ لأن الإنسان ليس رقم أو إنسان آلي".