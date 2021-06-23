عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني يبكي على الهواء بسبب وفاة زميل.. فيديو

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

 نعى الإعلامي يوسف الحسيني، علاء صلاح، المصور بالتلفزيون المصري، والذي وافته المنية بالأمس.

 

ودخل الإعلامي يوسف الحسيني، في نوبة من البكاء، في أثناء نعيه لـ علاء صلاح المصور بالتليفزيون، وذلك أثناء تقديم "الحسيني" حلقة اليوم من برنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة “الأولى”.

 

وقال يوسف الحسيني:" في الكثير من الأوقات كنت اضحك على الهواء مع المصور علاء صلاح، وامبارح بليل  بعدما انتهيت من البرنامج وجدت علاء صلاح قاعد وكان مستمر في عمله حتى السادسة صباحا".

 

وأضاف يوسف الحسيني:"  عندما أتيت اليوم إلى التليفزيون المصري وجدت زملائي مصدومين ووجوههم بها قدر كبير من الدهشة وأبلغوني بوفاة علاء صلاح ، مضيفا:" شعرت بحالة من الصدمة والدهشة بعد  معرفتي خبر وفاة علاء صلاح، وعلاء ليس مجرد مصور؛ لكن علاء كان  صاحبنا  كلنا".

 

وتابع يوسف الحسيني:" إحساس الفقد ده شيء بشع ووحش، ولكن نصيحتي لكل اللي بيتفرج عليا، اشبعوا من كل الناس اللي حواليكم سواء كانوا عائلة او اصدقاء".

 

واكمل يوسف الحسيني:" علاء صلاح لم يكن مصابا بأي شيء ولا بفيروس كورونا، وكان من أطيب الناس اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، وكلامه كان قليل جدا، مضيفا:" كنا نتجنب استفزاز زميلنا المرحوم علاء صلاح لأنه كان يتعصب بشكل كبير؛ لأنه كان طيب القلب، وربنا يرحمه ويصبر أهله وزوجته وأطفاله".

 

واستطرد يوسف الحسيني: "الإنسان ليس مجرد رقم أو جزء من مجموعة عمل، ولا أعترف بأي مقولة تتعلق بضرورة إبعاد الحياة الشخصية عن العمل الإعلامي، والمقولة دي خطأ؛ لأن الإنسان ليس رقم أو إنسان آلي".

يوسف الحسيني التليفزيون الحسيني علاء صلاح اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

مبروك عطية: تشييع الجنازة بالطبل والزغاريد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان

اغتصاب وتحرش وترويج للعنف .. أزمة جديدة بطلها تميم يونس

رسميا.. هوندا تكشف عن سيفيك هاتشباك موديل 2022

خدمات| طريقة الحصول على سجل تجاري إلكترونيا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.75 %

شاهد|مراهقة توثق لحظة تحرش مسن بها داخل طائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

الجماهير تقذف رونالدو بـ المشروبات الغازية مع انتهاء مباراة فرنسا|شاهد

ناقد رياضى يزف خبرًا سارًا لـ جمهور الأهلي قبل لقاء الترجي

استثناءات لـ هؤلاء.. قرار من الصحة لـ المسافرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ