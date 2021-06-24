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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديوجراف .. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

شهدت الفترة الأخيرة تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز التي لن يغفل جمهورها الكبير من السؤال عن حالتها الصحية ، يوما تلو الآخر منذ دخولها المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

نهال عنبر تطمئن جمهورها 

صرحت الفنانة نهال عنبر من خلال موقع صدى البلد الاخباري أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت داخل المستشفى تتلقى العلاج من آثار فيروس كورونا بالرغم من سلبية مسحة فيروس كورونا.

الدعاء بالشفاء للفنانة دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام للفنانة دلال عبد العزيز ، ودعت بشفاء والدتها الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتطور الحالة الصحية لها.

وتلقت ايمى الآلاف من تعليقات الذين وجهوا الدعاء لوالدتها .

نشر الإعلامي رامي رضوان صور للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد تطور الحالة الصحية لها. 

وحرص رامي رضوان على الدعاء لـ دلال عبد العزيز بسبب إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد القائلا: "‬‏‪اللهم اكتب لها شفاء عاجلا لا يغادر سقما، يا رب اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها و كل من تكرم بعمل عمره بإسمها اللهم اشفها و اشف كل مريض يا رب

نشرت الفنانة ياسمين رئيس  صورة  للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعد نشر اخبار عن الحالة الصحية لها.
 

وعلقت ياسمين رئيس على الصورة قائلة: "اللهم اشيفها ورد لها عافيتها وردها سالمة إلى بيتها يا رب".
 

 نشر الفنان أحمد سعد، صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بعد متابعته الحالة الصحية لها

وعلق محمد سعد على الصورة، قائلاً: "كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة صبح صبح ع الغالين".

دعت  وفاء عامر، للفنانة دلال عبد العزيز، بالشفاء من فيروس كورونا المستجد، والعودة لحياتها الطبيعية، بعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

‬‏ونشرت وفاء عامر، صورة للفنانة دلال عبد العزيز وعلقت عليها: "يارب اشفيها وعافيها وقويها ورجعها لنا بالسلامة سورة الفلق جزاكم الله كل خير"

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز من خلال الفيديوجراف التالي.

دلال عبد العزيز الحالة الصحية تطورات جديدة تطورات الفنانة دلال عبد العزيز

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