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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تسهيلا لهم.. الأطباء تطلق تطبيق ومنصة إلكترونية لأعضائها بالمحافظات والخارج

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تحتفل اليوم النقابة العامة للأطباء بالإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول والمنصة التعليمية الالكترونية الخاصة بها في إطار التوجه الي  التحول الرقمي الذي تهدف اليه النقابة لمواكبة التطور في العالم كله.

 

إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول

 

و أعلنت د. رانية العيسوي مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر عن أحدث مشروعات النقابة وهما إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول الخاص بنقابة الأطباء وكذلك الإطلاق الرسمي لمنصة التعليم الطبي الالكتروني للتسهيل على الأطباء المصريين فى المحافظات وأيضا للأطباء خارج مصر، ومن هنا جاءت فكرة المشروعين وهى أن تذهب لهم النقابة بدل المجيء إليها. 

 

نقابة الأطباء 

 


حيث أعرب د. حسين خيري نقيب الاطباء عن سعادته بهذا الإنجاز وشكر د. رانية شكرا خاصا لأنها وراء هذا التطبيق و المنصة و الخدمات المقدمة للأطباء وشكر كل الفريق المعاون لها  من لجنة التعليم الطبي المستمر و نظم المعلومات و الشركتين القائمتين بهذا الإنجاز التقنى و هما شركتا داف وزها.

 

وتم عرض فيلم توضيحي عن التطبيق و آخر عن منصة التعليم الطبي المستمر . كما أعربت د. نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء و العضو بمجلس الشيوخ عن فخرها بأداء لجنة التعليم الطبي المستمر وأشارت الى تمكين المرأة وأنها اذا أتيحت لها الفرصة لإثبات جدارتها ستفعل و د. رانية اثبتت ذلك.

نقابة الأطباء 


وقالت ان المنصة تحقق احد أهم الأهداف الكبرى و هو التعليم الطبي المستمر  ، ودائما  ما كانت القاهرة والجيزة أكثر المحافظات تمتعا بالنصيب الأكبر من التعليم الطبي المستمر  عكس باقي المحافظات بسبب بُعد المسافة و الآن ستصل تلك المنصة الى كل الأطباء فى كل المحافظات .


و قال د. أسامة عبد الحي امين عام النقابة أنه فخور بهذا الإنجاز وان ما ينفع الناس يمكث فى الأرض .

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موضحاً انه  كان حلماً واستعرض خطوات مندوبي النقابات الفرعية و الجهد المبذول لعمل خدمات للطبيب من كارنيه و شهادات وغيرها،  أما الان مع التطوير اصبح  الطبيب في أي محافظة قادرا على الحصول على الخدمة والدفع وهو فى مكانه.

 

يفتتح الاحتفال أ د حسين خيري نقيب الأطباء وأ د نجوي الشافعي وكيل النقابة وأ د أسامه عبد الحي الأمين العام  وتقدم أ د  رانية العيسوي مسئولة هذه المبادرة و مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر والمشرف علي هذين المشروعين بشرح مختصر عن فكرة المشروعين

وتؤكد الدكتورة رانية العيسوي أن المنصة الإلكترونية للتعليم المستمر لنقابة الأطباء المصرية هي اول منصة الكترونية في مصر يتم اعتمادها  من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء و تتيح الحصول علي دورات أونلاين بساعات معتمدة في مختلف التخصصات  و كذلك متابعة أحدث الأخبار الطبية من خلال المنصة .

أما تطبيق الهاتف المحمول فهو هدية النقابة لجموع أطباء مصر بالداخل والخارج حيث يتيح الوصول الي كافة خدمات النقابة من اي مكان وكذلك يوفر وسائل الدفع الالكتروني للاشتراكات وحجز الدورات التدريبية والرحلات والمصايف . كما يتيح لغير الأطباء المسجلين بالنقابة كذلك تصفح الأخبار والبحث عن الأطباء في مختلف التخصصات .


وتؤكد أ د رانية العيسوي أن الفضل في إخراج هذين المشروعين بهذه الصورة المشرفة يرجع لشركة ذات خبرة واسعة في مجال البرمجيات وهي شركة داف للحلول الرقمية والتي قدمت كل الإمكانات التقنية اللازمة . كما يرجع الفضل كذلك لمسئولي الحاسب الآلي ولجنة التعليم الطبي المستمر ولجنة الإعلام بالنقابة و شركة زها للبرمجيات ذات التاريخ الطويل من التعاون مع النقابة في مجال حفظ المعلومات والتعاملات الالكترونية .

وفي نهاية الاحتفال يتم توزيع شهادات التقدير علي  المكرمين

اسم التطبيق : نقابة أطباء مصر 
رابط المنصة EMSedu: 
ems-cme.org

https://drive.google.com/file/d/1IVOOe3VwZ6qAU_6pbwnVsyX8xhaP88mJ/view?usp=sharing

 

نقابة الأطباء نقيب الأطباء حسين خيري التحول الرقمي نظم المعلومات المحافظات الالكتروني النقابة العامة للأطباء الهاتف المحمول

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