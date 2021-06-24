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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمناسبة «اليوم العالمي للكويكبات» أمسية فلكية في متحف الطفل للتعريف بمخاطرها اليوم

صدى البلد

اعلن الدكتور نبيل حلمى  ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم امسية فلكية بمناسبة «اليوم العالمي للكويكبات» والذى يصادف 30 من يونيو من كل عام ، وهو اليوم الذى اقرته الامم المتحدة بهدف التوعية بهذه الأجسام الصغيرة ، التي تسبح في المجموعة الشمسية، ولدعم المبادرات الرامية إلى حماية الأرض من مخاطرها.

 

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بحضور السفير الهندى.. انطلاق الاحتفال باليوم العالمى لليوجا فى متحف الطفل

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الإثنين.. متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي لـ "اليوجا"

وذلك في 6 مساء الخميس وتمتد على مدار 3 ساعات في مركز الطفل للحضارة والابداع التابع للجمعية وبالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  برئاسة الدكتور جاد القاضى ، حيث يصطحب الزوار في رحلة الى الفضاء وغياهب الكون من خلال التلسيكوبات الحديثة  التى اعدها المعهد لمشاهدة تلك الكويكبات الصغيرة  وكيفية وجودها وتكوينها في الفضاء ، يعقب الرصد الفلكى حلقة نقاشية يحاضر فيها المتخصصون وتتناول المخاطر الناجمة عن تلك الكوكيبات وطرق الحد من اضرارها ما اذا سقطت على الارض .

 

من جانبه قال دكتور اسامة عبدالوارث ، مدير مركز الطفل للحضارة والابداع ان "متحف الطفل"  ان المتحف يتبنى برنامج يتضمن مجموعة من الورش العلمية والتطبيقية في مجال الفلك والفضاء، لتعريف الأطفال على أساسيات استكشاف الفضاء، والمعلومات العلمية عن النجوم والكواكب والشمس والقمر من حيث مواقعها وحركاتها.

وأوضح أن الفعاليات التى ينفذها متحف الطفل يتبع فيها اقصى درجات الحرص  من حيث مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتعقيم الدورى بالمطهرات المناسبة والزامية  ارتداء الكمامة طوال فترة اقامة الفعاليات مع قياس درجة الحرارة للمشاركين والمنظمين ، الحفاظ على المسافات الامنة والتباعد بيت الافراد .

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