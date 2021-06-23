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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلية النواب تكشف تفاصيل قانون زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

السجيني
السجيني

قال المهندس  احمد السجيني  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن  القانون الجديد للنظافة كانت تحاول مصر الانتهاء منه منذ سنوات عديدة ماضية، وبالتالي استطاع البرلمان السابق إصدار تشريع ينسق وينظم إدارة المخلفات بأنواعها.

 

واضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أن هذا التنظيم سيأتي من خلال إنشاء جهاز تنظيمي يعمل علي تنظيم المخلفات وهذا الجهاز اصبح له سلطات طيبة جدا ، وهذا الجهاز سيعمل علي إدارة ملف المخلفات في جميع المحافظات بالكامل.


وأوضح السجيني ، أن منظومة إدارة المخلفات سنويا تتراوح ما بين 7 أو 8 مليارات جنيه ، مؤكدا أن تكلفة صناعة المخلفات بأنواعها أكبر بكثير مما يتم تحصيله من رسوم نظافة.

 

وفي سياق آخر :


قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع لمتابعة آثار ملف التصالح، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه سيتم قبول كل طلبات القرى وفق اشتراطات معينة في ملف التصالح بمخالفات البناء.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى أن 60% من طلبات التصالح بالقري سيتم الانتهاء منها بعد توجيهات الدكتور مدبولي.


وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب إلى أن مجلس النواب و الحكومة يعملان من أجل سرعة إنهاء إجراءات التصالح في القري، ويعملان بأقصى طاقة لديهما لإنجاز كل ما يخدم المواطن.


وأوضح: نطالب الحكومة بتحديد كل مشكلاتها فى تطبيق التصالح بمخالفات البناء للقيام بالتعديلات التشريعية. وأكد أنه يتم النقاش مع الحكومة للتوصل لـ تعديلات من أجل مصلحة المواطنين فى المدن ايضًا.
 


وكشف أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحتاج الى سعة الصدر لأنه سيستغرق وقتا لتطبيقه، وأكد "التصالح في مخالفات البناء سيتم تعديله مرة واثنين و ثلاثة حتى يتم تصفية هذا الملف ، والمهم أننا أخذنا خطوة في هذا الطريق و لم ندفن رؤوسنا في الرمال ، و ولولا التصالح فى مخالفات البناء ما تحدثنا عن مشكلة المتخللات بين الأبنية في المحافظات ودراستها لضمها الى الأحوزة العمرانية ".

وعلق اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قائلا :" هناك شوارع ضيقة في المحافظة بين المنازل و لا نستطيع بسببها مد المرافق، و هناك بيوت كانت تهتز عند الحفر ، لذلك لا نستطيع الاستغناء عن المتخللات بين الأبنية لانها تساعدنا في عمليات توصيل المرافق مشيرا إلى أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء .

كانت اللجنة بدأت في اجتماعها الصباحى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب مجدى ملك حول سرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية بمركز مطاى محافظة المنيا ، وإضافة منطقة الدفعة بقرى طحا سمالوط الى الحيز العمرانى ومراجعة ملف التصالح فى مخالفات البناء .

السجيني القانون الجديد للنظافة مجلس النواب ي تنظيم المخلفات ملف المخلفات المحافظات بالكامل

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محلية النواب تكشف تفاصيل قانون زيادة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

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