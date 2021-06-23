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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً للرصف

بدء تركيب شبكة صفايات المطر ووضع طبقة السن بمدخل مصيف بلطيم

صفايات المطر
صفايات المطر

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من حملات إزالة التعديات والنظافة، ومكافحة البعوض والحشرات الطائرة، وتركيب شبكة صفايات المطر، استعداداً لرصف الطرق، ووضع السن بمداخل الشواطئ ، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف.

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وتابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تركيب إنشاء شبكة صفايات المطر بالإضافة لتمهيد الأعمال وضع طبقة السن ورصف الطريق بداية من مدخل الأمل مرورا بميدان الأمل حتى نهاية منطقة السلام، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق المدينة وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها.

كما أشرف عبد القوي على أعمال مقاومة لرش المبيدات لمقاومة البعوض بالفترة الصباحية بسيارات الضباب بالفترة المسائية بمناطق المدينة المختلفة، وكنس الطرق ورفع الرمال والأتربة أولا بأول، بالإضافة إلى نظافة الشواطئ من الغاب والحشائش الضارة وتسوية التربة الرملية وتمهيد المشايات للمشاة للوصول إلى الشواطئ، وقص وتهذيب الأشجار ورفع مخلفات الأشجار أولا بأول.

وأكد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم،   أن المدينة تواصل جهودها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر اللائق للمصيف وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

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IMG-20210623-WA0087
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IMG-20210623-WA0077
كفر الشيخ بلطيم مصيف بلطيم مصيف محافظ كفر الشيخ صفايات

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