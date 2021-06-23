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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو وبنزيما يجسدان أسمى معاني الصداقة في يورو 2020 .. شاهد

رونالدو وبنزيما
رونالدو وبنزيما

انتهت مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” ليتأهلا سويًا لثمن النهائي.

المباراة شهدت تألقًا واضحًا من الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، فالأول سجل هدفي البرتغال، والثاني رد عليه بتسجيله هدفي فرنسا.

 أسمى معاني الصداقة

بنزيما ورونالدو لم يلفتا الانتباه بسبب أهدافهما أو تألقهما، بل بالمشاعر التي جمعتهما قبل وأثناء وبعد المباراة، فقبل انطلاق اللقاء، ظهر على شاشات التلفاز بنزيما ورونالدو وهما يضحكان، وكأنهما يتذكران الذكريات معًا في ريال مدريد.

وعقب انتهاء اللقاء، حضن اللاعبان بعضهما البعض، والابتسامة على وجيهما، حيث دار حديث بينهما، التقطته عدسات المصورين، حتى خروجهما من أرضية الملعب، وتبادلهما للقمصان.

يذكر أن رونالدو زامل بنزيما في ريال مدريد لمدة 9 سنوات، وانضما معًا للفريق الإسباني عام 2009، لكن كريستيانو رحل عن الفريق ليوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018.

البرتغال ريال مدريد رونالدو كريستيانو رونالدو يورو 2020 فرنسا

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