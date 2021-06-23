رونالدو وبنزيما يجسدان أسمى معاني الصداقة في يورو 2020 .. شاهد

انتهت مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال، بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” ليتأهلا سويًا لثمن النهائي.

المباراة شهدت تألقًا واضحًا من الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، فالأول سجل هدفي البرتغال، والثاني رد عليه بتسجيله هدفي فرنسا.

أسمى معاني الصداقة

بنزيما ورونالدو لم يلفتا الانتباه بسبب أهدافهما أو تألقهما، بل بالمشاعر التي جمعتهما قبل وأثناء وبعد المباراة، فقبل انطلاق اللقاء، ظهر على شاشات التلفاز بنزيما ورونالدو وهما يضحكان، وكأنهما يتذكران الذكريات معًا في ريال مدريد.

وعقب انتهاء اللقاء، حضن اللاعبان بعضهما البعض، والابتسامة على وجيهما، حيث دار حديث بينهما، التقطته عدسات المصورين، حتى خروجهما من أرضية الملعب، وتبادلهما للقمصان.

يذكر أن رونالدو زامل بنزيما في ريال مدريد لمدة 9 سنوات، وانضما معًا للفريق الإسباني عام 2009، لكن كريستيانو رحل عن الفريق ليوفنتوس الإيطالي صيف عام 2018.