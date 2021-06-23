شاهد|مراهقة توثق لحظة تحرش مسن بها داخل طائرة

ادعت فتاة أن رجلا جلس خلفها على متن طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز قد تحرش بها ، وقيل لها من قبل مضيفات الطائرة أن "تجلس وتبقى صامتة".

وزعمت الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا أنها كانت في رحلة طيران في الصباح الباكر تتجه نحو ولاية كاليفورنيا مع عائلتها عندما ظل الرجل الجالس خلفها يلامس ذراعيها وأجزاء من جسدها.

ونشرت الفتاة فيديو الأسبوع الماضي عبر تيك توك، تظهر فيه مسافرا يمد يده عبر الفجوة الموجودة في المقعد ليلامس جسدها.

وقالت الفتاة إن الرجل المتحرش كان بين سن الخمسين أو الستين من العمر.

في المقطع ، تظهر المراهقة جالسة على مقعد النافذة وتتكئ على مسند الذراع من كرسي الطائرة عندما مد الرجل المتحرش يده حول الجزء الخلفي من المقعد.

وحين استشعرت الفتاة بهذ الأمر، تحركت بسرعة بعيدًا عن جانب المقعد، وتظهر يد الرجل وهو يحاول ملامسة جسدها.