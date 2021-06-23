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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد|مراهقة توثق لحظة تحرش مسن بها داخل طائرة

فتاة توثق لحظة التحرش
فتاة توثق لحظة التحرش بها

ادعت فتاة أن رجلا جلس خلفها على متن طائرة تابعة لشركة سبيريت إيرلاينز قد تحرش بها ، وقيل لها من قبل مضيفات الطائرة أن "تجلس وتبقى صامتة".

وزعمت  الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا أنها كانت في رحلة طيران في الصباح الباكر تتجه نحو ولاية كاليفورنيا مع عائلتها عندما ظل الرجل الجالس خلفها يلامس ذراعيها وأجزاء من جسدها.

ونشرت الفتاة فيديو الأسبوع الماضي عبر تيك توك، تظهر فيه مسافرا يمد يده عبر الفجوة الموجودة في المقعد ليلامس جسدها.

@mobilesushibar

The man was like 50-60s and I was so uncomfy @spiritairlines #fyp #foryou #harassmentawareness 😐

♬ original sound - Sushi monster

وقالت الفتاة إن الرجل المتحرش كان بين سن الخمسين أو الستين من العمر.

في المقطع ، تظهر المراهقة جالسة على مقعد النافذة وتتكئ على مسند الذراع من كرسي الطائرة عندما مد الرجل المتحرش يده حول الجزء الخلفي من المقعد.

وحين استشعرت الفتاة بهذ الأمر، تحركت بسرعة بعيدًا عن جانب المقعد، وتظهر يد الرجل وهو يحاول ملامسة جسدها.

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