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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ولادي مش بيسألوا عليا.. قصة مأساوية لأب مشرد: كنت بشتغل طبيب وعندي 4 بنات

ولادي مش بيسألوا
ولادي مش بيسألوا عليا.. قصة مأساوية لأب مشرد

كشف  إسماعيل علي، تفاصيل إنقاذه من قبل مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان بعدما كان مشردا في الشارع.

 

وقال إسماعيل علي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" زمان كنت بشتغل طبيب، وأنا عندي 4 بنات وهم بالغات ولكن محدش فيهم بيسأل عليا".

 

وأضاف إسماعيل علي:" انا حنين عليهم ومش قاسي عليهم وانا عايز أجيب لهم الدنيا كلها ولكن ممكن تكون والدتهم أهم مني بشكل كبير وانا مش زعلان وربنا يسامحهم".

 

وتابع إسماعيل علي:" انا تعبت في حياتي وكنت بنام في السيدة نفيسة واشتغلت فى مكان بيبيع فول وكنت بنام فيه ، وفي أحد الايام روحت لأم عيالي  في السادسة صباحا وطلبت انام في المنزل ولم ترد عليا ".

 

وأكمل إسماعيل علي:"  مفيش حد من ولادي بيطلب مني اني اروح اقعد معاهم، وفي شهر رمضان الماضي محدش من ولادي قالي كل سنة وانت طيب ومحدش قالي تعالى عشان تفطر معانا ".

 

ولفت إسماعيل علي:" في فترة من الفترات كان  عندي اشتباه الإصابة بفيروس كورونا  ومحدش من ولادي جالي أو سأل فيا، وكانوا بيخافوا يزورني وفي مرة اتجوزت في مستشفى ومحدش جالي يسأل عليا من ولادي او والدتهم ".

 

وأكمل إسماعيل علي:" انا كاتب وصية واعطيتها للمديرة بتاعتي في مؤسسة معانا  وقلت لها انا لو حصلي حاجة في يوم من الايام يدفن في  مقابر غير مقابر عائلتي، والمهندس محمود وحيد رئيس المؤسسة  ملاك وقف جنبي وساعدني ".

 

ولفت إسماعيل علي:"  كنت أعمل طبيب وسافرت دول كثيرة في العالم  في فترة الشباب، وسافرت الدول العربية كلها ولما نزلت مصر كنت بقعد زيارات فيها فقط  وكان من الممكن ان أعيش بشكل جيد في الغربة ولكنني كنت شاب والغرور تمكن مني، ولكني اشكر الله على ما وصلت له الآن  في مؤسسة معانا".

 

ومن جانبه محمد وحيد رئيس  مجلس إدارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان:"عم  اسماعيل تواصل معنا وكان وضعه الصحي صعب  وكانت حالته النفسية سيئة".

 

وأضاف محمود وحيد:"  اسماعيل علي التحق بالمؤسسة و ساعدناه، و بعد تعافيه صحيا كان يتمتع بحالة إيجابية، وعرضنا عليه أن يعمل في مجال العلاج الطبيعي بحكم عمله في هذا المجال  لكنه فضل العمل في الأمن داخل المؤسسة، وهو متواجد معنا في المؤسسة منذ سنوات".

اب مشرد اسماعيل علي ابناء اخبار التوك شو مؤسسة مؤسسة معانا

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