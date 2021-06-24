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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المكتبة المتنقلة من المرج إلى الحوامدية.. تفاصيل

صدى البلد

تستعد المكتبة المتنقلة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، لاختتام فعالياتها في المرج نهاية الأسبوع الجاري لتنتقل اعتبارا من يوم الأحد القادم إلى الحوامدية. 

وتقدم المكتبة خدمات متنوعة للأطفال من القراءة والرسم إلى عروض العرائس وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور فتحى عبد الوهاب حيث يقدم الصندوق عروض الأراجوز .

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ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق القومية وغيرها من المؤسسات الثقافية في سبيل تحقيق العدالة الثقافية.

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المكتبة المتنقلة المكتبة المكتبة الرقمية المكتبة الإلكترونية

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