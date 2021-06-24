عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام فعاليات الموسم المسرحي في ثقافة البحيرة

صدى البلد

أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحى لفرع ثقافة البحيرة، والذى أقيم على مسرح قصر ثقافة دمنهور بعرض "العشرة الطيبة"، إخراج محمد حمدان لفرقة المحمودية المسرحية، دارت أحداث العرض حول العلاقة بين الشعب المصرى والمحتل التركى، وما بينهما من معارك حتى ينتصر الشعب المصري وذلك فى إطار 

 

txt

في ندوة بـ ثقافة أسيوط.. الضمان الاجتماعي يوضح بنود «تكافل وكرامة»

txt

الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية تناقش ظاهرة التنمر

غنائى استعراضى كوميدى، بجانب ختام العرض المسرحي "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة وادى النطرون، إخراج حسين عبد الكريم، يدور العرض حول رحلة ابن غانم من القصر حيث كنوزه.. والي القبر حيث يتحاسب علي خطاياه.. ابن غانم وحيدا في القبر يتحاسب عن افعاله وأحفاده في القصر يكررون نفس خطاياه، يتقاتلون فيما بينهم لاغتنام كنز ابن غانم، ويمرون بخطايا عديدة حيث افعال القتل المتتاليه واحد تلو الآخر وفعل المتعة، ويبرر ابن غانم بعد انفصال ذاته وضميره عنه، واعترافهم بكل خطاياه، ليدافع هو عن افعاله حيث لا مكان للتبرير أو الندم، وتنتهي سجايا حفيدة ابن غانم وسيدة القصر من بعده إلى قتل باقي احفاده حتي تغتنم كنز الجد، وجاء العرض الثالث بعنوان "أرض الأحرار" لفرقة بيت ثقافة رشيد إخراج مى عبد الرازق، تدور الأحداث حول قصة كفاح اهالي رشيد واستبسالهم في المقاومة والدفاع عن بلدهم ضد قدوم الحملة الانجليزية علي مصر عام ١٨٠٧ .. وما اطلق عليها تاريخيا حملة فريزر، تلك الحملة التي قصدت مصر عن طريق االسكندرية متخذين معبرا إلى القاهرة عبر رشيد ولكن تصدي اهالي رشيد ببسالة ضد العدوان واوقفوا الزحف من خلال حكاية إنسانية بين شاب وفتاة يحبان بعضهما ويبرز من خلالها دور المرأة في المقاومة والدفاع عن بلدهم وتنتهي باستشهاد حارس دفاعا عن وطنه.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة العرض المسرحي مسرحية الهيئة العامة الثقافة بالقليوبية قصر ثقافة وادى النطرون قصور

ترشيحاتنا

السعودية.. السلطات تدرس إنشاء مطار جديد في الرياض

طلائع الجيش يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع لاعبيه

لبنان.. حكومة تصريف الأعمال تنفي مسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي

حقيقة انتقال نجم دفاع غزل المحلة إلى بيراميدز

بلومبرج: أمريكا قد تعود لمفاوضات فيينا مع إيران بشروط

الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تستعرض مهارتها في الرقص الإفريقي..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ