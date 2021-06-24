ختام فعاليات الموسم المسرحي في ثقافة البحيرة

أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحى لفرع ثقافة البحيرة، والذى أقيم على مسرح قصر ثقافة دمنهور بعرض "العشرة الطيبة"، إخراج محمد حمدان لفرقة المحمودية المسرحية، دارت أحداث العرض حول العلاقة بين الشعب المصرى والمحتل التركى، وما بينهما من معارك حتى ينتصر الشعب المصري وذلك فى إطار

غنائى استعراضى كوميدى، بجانب ختام العرض المسرحي "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة وادى النطرون، إخراج حسين عبد الكريم، يدور العرض حول رحلة ابن غانم من القصر حيث كنوزه.. والي القبر حيث يتحاسب علي خطاياه.. ابن غانم وحيدا في القبر يتحاسب عن افعاله وأحفاده في القصر يكررون نفس خطاياه، يتقاتلون فيما بينهم لاغتنام كنز ابن غانم، ويمرون بخطايا عديدة حيث افعال القتل المتتاليه واحد تلو الآخر وفعل المتعة، ويبرر ابن غانم بعد انفصال ذاته وضميره عنه، واعترافهم بكل خطاياه، ليدافع هو عن افعاله حيث لا مكان للتبرير أو الندم، وتنتهي سجايا حفيدة ابن غانم وسيدة القصر من بعده إلى قتل باقي احفاده حتي تغتنم كنز الجد، وجاء العرض الثالث بعنوان "أرض الأحرار" لفرقة بيت ثقافة رشيد إخراج مى عبد الرازق، تدور الأحداث حول قصة كفاح اهالي رشيد واستبسالهم في المقاومة والدفاع عن بلدهم ضد قدوم الحملة الانجليزية علي مصر عام ١٨٠٧ .. وما اطلق عليها تاريخيا حملة فريزر، تلك الحملة التي قصدت مصر عن طريق االسكندرية متخذين معبرا إلى القاهرة عبر رشيد ولكن تصدي اهالي رشيد ببسالة ضد العدوان واوقفوا الزحف من خلال حكاية إنسانية بين شاب وفتاة يحبان بعضهما ويبرز من خلالها دور المرأة في المقاومة والدفاع عن بلدهم وتنتهي باستشهاد حارس دفاعا عن وطنه.