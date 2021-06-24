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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. لقطات تجسسية لـ ديفيندر 130 الجديدة

 Defender 130
 Defender 130

أعلنت شركة لاند روفر Land Rover ، عن استعدادها لطرح الطراز الجديد من عائلة Land Rover Defender المسمى ديفيندر 130 ، ولكن خلال الأيام الماضية ، اكدت عدسات المصورين التجسسين ذلك الاستعداد .

 

بالفعل التقطه عدسات المصورين التجسسين السيارة Land Rover 130  Defender ، لتنضم بذلك الى العائلة الخاصة بالطراز الشهير Defender لتصبح بجانب شقيقتها Defender  110 و 90 الحاليين .

تفاصيل السيارة Land Rover 130  Defender 

 

وظهرت السيارة السيارة Land Rover 130  Defender ، بتمويه شديد على الجسم الخارجي والإطار الاحتياطي المثبت على باب الصندوق الخلفي ، بالإضافة الى مساحة إضافية للساقين ، مع باقة تجهيزات رفاهية أكبر .

 

ومن المعروف ان شركة Land Rover ، اكدت انها ستضيف مساحة إضافية لحل مشكلة ضيق كراسي السيارة بإضافية بإضافة  14 بوصة (35.5 سم) للطول الكلي لهيكل السيارة مع الحفاظ على قاعدة العجلات الحالية والمبني عليها النسخة 110 والبالغ طولها 119.0 بوصة.

ويبلغ الطول الكلي لـ "ديفيندر 130" ما يقرب من 201 بوصة (5.10 متر) بدون الإطار الاحتياطي المثبت على باب الصندوق الخلفي، والذي يمنح طولًا إضافيًا غير مستغل يصل لـ 6 بوصات (15.2 سم) في لاند روفر ديسكفري، والتي توفر أيضًا مقعدًا في الصف الثالث .

 

واكد الخبراء ان هذه اللقطات التجسسية تؤكد ان في رؤية Defender 130 قبل نهاية عام 2022 وفق الجدول الزمني لطرحها عالميًا من Land Rover.

land rover لاند روفر Defender ديفيندر ديفيندر 130

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