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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. انفينيتي تكشف عن QX60 موديل 2022 الجديدة

السيارة الكروس اوفر
السيارة الكروس اوفر الجديدة QX60 موديل 2022

أعلنت شركة انفينيتي لصناعة السيارات كشفها عن طرازها QX60 موديل 2022 المعاد تصميمه ، والذى يأتي بمفهوم المونوجراف والذي تعد الشركة بأن يكون منافسًا شرعيًا لسيارات الكروس أوفر الفاخرة الحديثة ثلاثية الصفوف مثل لينكولن أفياتور.

وتظهر السيارة الكروس اوفر الجديدة QX60 موديل 2022 من انفينيتي في حدث ضخم من إخراج زاك سنايدر وتضم الممثلة كيت هدسون ، حيث ظهرت بتحديثات كثيرة داخل مقصورتها الخاصة وبأنظمة تشغيل متطورة.

مواصفات الكروس اوفر QX60 موديل 2022

وتستمد السيارة السيارة الكروس اوفر الجديدة QX60 موديل 2022 ، قوتها من بمحرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 295 حصان (220 كيلوواط / 299 حصان). سيتم توصيله بناقل حركة أوتوماتيكي جديد كليًا من تسع سرعات ، وسيمكن هذا الإعداد السيارة  من سحب ما يصل إلى 6000 رطل (2،722 كجم) ، وهو تحسن بنسبة 20٪ عن سابقه.

وتأتى مقصورتها الداخلية بجلد مبطن شبه الأنيلين بالإضافة إلى وظائف التدفئة والتهوية والتدليك، و عجلة قيادة ذات قاع مسطح ونظام معلومات ترفيهي بشاشة عريضة ولوحة عدادات مغلفة بالجلد ، وحدة تحكم مركزية عائمة ومجموعة مفاتيح جديدة وحواف معدنية .

وحصلت السيارة الكروس اوفر الجديدة QX60 موديل 2022 ، على نظام القيادة شبه المستقل   ProPILOT ASSIST من انفينيتي الذي يتميز بقدرات محسنة للكشف عن الممرات وتمركز الممرات بالإضافة إلى وظيفة التحكم في المنحنى وإمكانيات مطورة عند التعامل مع حركة التوقف والانطلاق.

وقال فيل يورك مدير عام التسويق العالمي لشركة إنفينيتي: "وجدت أبحاثنا أن أكثر من 70٪ من عملائنا المستهدفين يشعرون أن العلامات التجارية للسيارات المتميزة لا تفهمهم. تمنحنا رؤية QX60 فرصة فريدة للتواصل مع عملائنا بطريقة ملائمة وذات مغزى ".

 

أكدت إنفينيتي ان السيارة الكروس اوفر الجديدة QX60 موديل 2022 ، ستصل الى الأسواق العالمية خلال الخريف القادم من هذا العام .

إنفينيتي QX60 موديل 2022 المونوجراف الكروس اوفر أفياتور

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