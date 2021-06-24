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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. أول صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022 

سيارات الفورمولا
سيارات الفورمولا 1

ظهرت مؤخرا، أول صور مسربة لـ سيارة الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 ، والذى سيتغير فيه شكل السيارات إلى درجة كبيرة بعد تغيير اللوائح الرياضية، وهذا ما اعترضت عليه بعض الفرق المشاركة في الموسم الحالي، الذى تكون من 7 سباقات فقط.

 

و تؤكد إدارة الفورمولا 1 إلى إصلاح جميع أخطاء السيارة الحالية، خاصة أنها كانت كبيرة للغاية وتسببت في الكثير من الاضطرابات الديناميكية الهوائية والتي أدت إلى صعوبة متابعة السيارات مما أدى إلى تقليل التجاوز والحركة من عجلة إلى أخرى.

أول صور مسربة لسيارات الفورمولا 1 لموسم 2022

 

وتأتى الصور المسربة لسيارات الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 ، فقد تم تبسيط تصميمها إلى حد كبير لتقليل الاعتماد على الأجنحة وغيرها من وسائل تعزيز الديناميكا الهوائية المزعجة، واستخدام التأثيرات الأرضية للحصول على القوة السفلية.

 

كما ستكون سيارات الفورمولا 1 للموسم الجديد 2022 أقصر من السيارة الحالية في موسم 2021، مما سيساعد قليلاً على التخفيف من مشكلة كونها أكبر من أن تتخطى بعضها البعض .

ولم تُظهر الصور المسربة عجلات السيارة التي سيزداد قطرها من 13 إلى 18 لعام 2022 ، ولكن سنشاهد خلال الفترة القادمة العديد من التسريبات الجديدة للسيارات ، ولكن تسريب هذه الصور من أرض الواقع تؤكد تنفيذ اللوائح الجديدة .

 

ولكن الشيء المؤكد أن السيارات سيتم كشفها رسميا بجميع مواصفاتها خلال الشهور القادمة في حدث كبير في سيلفرستون في إنجلترا .

سيارة الفورمولا 1 بسبب انقطاع الكهرباء اللوائح الرياضية الفورمولا

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