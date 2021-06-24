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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديوجراف..بعد الحكم على حنين حسام ..ما هو تطبيق لايكي المثير للجدل؟

حنين حسام وتطبيق
حنين حسام وتطبيق لايكي likee

اثارت حنين حسام الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد صدور حكم ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات بسبب تهمة الاتجار بالبشر وجاء هذا الحكم بعد ان نشرت فيديو لها على حسابها على تطبيق لايكي تقوم فيه باستدراج الفتيات من هم فوق ال18 عام للمشاركة بنشر مقاطع لهم مقابل مبالغ مالية 

انهيار حنين حسام بسبب تطبيق لايكي

ظهرت حنين حسام تبكي في مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، لاستجداء عطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من متابعيها لتخفيف العقوبة عنها، لاسيما بعد صدور حكما قضائيا ضدها في قضية الاتجار بالبشر بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت حنين حسام إحدى مشاهير تطبيقات الهواتف الذكية، المخصصة لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة، والتي ظهرت مؤخرا، كمنصات تواصل تشبه طريقة عملها تطبيق مشاركة الفيديوهات الصيني تيك توك.

ولكن على عكس الهدف الرئيسي منها، استغلت العديد من الفتيات ومن بينهم حنين حسام  التي استطاعت تحقيق شهرة كبيرة في الآوانة الأخيرة، من بينهم حنين حسام ومودة الأدهم، تلك التطبيقات لدعوة الأخريات من متابعيها للعمل في الدعارة، وعرض أنفسهن عبر إحدى التطبيقات على راغبي المتعة والاتفاق إلى ممارسة الرذيلة مقابل الحصول على الأموال عبر الإنترنت.

فيديو لايكي  المتسبب في سجن حنين حسام 

ومن خلال إحدى مقاطع الفيديو، والذي تسبب في توجيه تهمة الاتجار للبشر، قالت حنين حسام : "هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف، وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ 3000 دولار، من خلال تطبيق لايكي".

ماذا تعرف عن تطبيق لايكي likee


يشبه تطبيق لايكي likee في محتواه وخصائصه تطبيق تيك توك الشهير، إضافة إلى بعض الميزات والتأثيرات البصرية والسمعية التي يفضلها المستخدمون أثناء تصوير الفيديوهات أو التقاط الصور.

وأصبح لايكي likee منصة إنشاء فيديوهات قصيرة عالمية، ويعمل على أنظمة أندرويد وios، ومتاح للتسجيل مجانًا لكافة العملاء دون قيود.


ويتيح التطبيق ميزات كثيرة لصناع المحتوى مع إضافة تأثيرات وفلاتر لضمان خروج الفيديو بالصورة المحببة لصاحبها، فضلا عن خاصية تركيب مشاهد ومقاطع الأفلام والنجوم المفضلين على الفيديوهات الشخصية.

حنين حسام تطبيق لايكي المثير للجدل بعد الحكم تطبيق

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