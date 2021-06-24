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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض أفلام وورش حكي في ثقافة البحر الأحمر

صدى البلد

 

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث قدم قصر ثقافة رأس غارب عروض أفلام للأطفال هي "إشارة مرور" ويبين أهمية إشارات المرور وما يفيد من إتباع تعليمات المرور وإشاراته، كما يحمينا من الحوادث ويجعل الطريق منظم وآمن، والفيلم الثاني بعنوان "الحضارة" يتحدث عن تاريخ مصر الحضارى، يقدم مجموعة من النجوم يتحدثون عن لمحات من تاريخ مصر القديم والحديث، وجاء الفيلم الثالث بعنوان "تيتا" يحكي عن ولد وبنت إخوات، البنت مجتهدة وتهتم بمذاكرتها والولد يهمل واجباته ومذاكرته، فيحلم أنهم انتقلوا للمستقبل ويرى أن أخته أصبحت عالمة وهو أصبح عاطلا كسلان ولا يستطيع الإجابة عن أي سؤال ولا يعرف اي معلومة، فيستيقظ ويقرر أن يهتم بمذاكرته ويجتهد ليصبح أفضل.

 

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ثقافة البحر الأحمر تحتفل بعيد الربيع

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الحوار الثقافي للتواصل البناء بـ ثقافة البحر الأحمر‬

 

بث القصر أونلاين سلسلة محاضرات ثقافية وهى "الطلاق وغياب القدوة" للمحاضر الدولي عبد الحليم جمعة، تحدث فيها عن معنى التربية وكيفية توجيه أبنائنا وفقا للعادات والتقاليد وقيم المجتمع المحيط بهم، وعن مفهوم التفكك الأسري وما يحدث في نفوس الأطفال، وما هي الآثار التي تترتب علي الطلاق في تغيير سلوك الأبناء وتشتتهم بين الأب والأم، أعقبها محاضرة في تبسيط العلوم للأطفال ضمن نشاط نادي العلوم بعنوان "الطاقة غير المتجددة" ألقتها الباحثة ميار حامد متحدثة أنها هي"البترول، الفحم، الغاز الطبيعي، الطاقة النووية"، وإستعرضت أنواعها وإستخداماتها وأضرارها وفوائدها، إلى جانب محاضرة ضمن سلسلة تبسيط العلوم الطبية والرياضية عن "حركة الأجنة داخل الأرحام" قدمها الباحث محمد سالم معرفا بدايتها وكيفية حدوثها ٠

أقام بيت ثقافة أم الحويطات ورشة حكى عن "سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه" قدمها سعد أبو الفضل متحدثا أنه أول الخلفاء الراشدين واحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من أسلم من الرجال الأحرار ولقب بالصديق، لقبه بذلك النبى "ص" محمد لكثرة تصديقه اياه، ولد فى مكة وكان وزير الرسول محمد "ص" وصاحبه ورفيقه عند هجرته إلى المدينة، حيث يعده أهل السنة والجماعة خير الناس بعد الأنبياء والرسل وأكثر الصحابة إيمانا وزهدا وأحب الناس إلى النبى محمد بعد زوجته السيدة عائشة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة قصور الثقافة اصدارت قصور الثقافة خطة قصور الثقافة

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