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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تزور مركز التراث الكنزي للاستماع إلى أهالي النوبة ومساعدتهم

صدى البلد

قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، بزيارة مركز التراث الكنزي وذلك في إطار التواصل المجتمعي مع مختلف مكونات المجتمع المصري والحرص علي الاستماع لهم و تقديم يد المعاونة الصادقة والتعبير عن قضايا اهل النوبة، يأتي ذلك في إطار تدعيم وترسيخ قيم وثقافة المواطنة.

دعم المشاركة النسائية النوبية

شمل اللقاء الحديث مع العديد من القيادات والشباب والمرأة النوبية و كان محور اللقاء حول تعزيز و دعم المشاركة النسائية النوبية في الحياة المصرية وتذليل أي عقبات تواجه تلك المشاركة واستمتعت الي اقتراحاتهم لمزيد من المبادرات التي تمثل شراكات إيجابية مع المجتمع النوبي من خلال عمل فاعليات ثقافية وتراثية مميزة لتعريف المجتمع بالثقافة النوبية العريقة التي تعد احد اهم الثقافات المصرية الثرية


وجديرا بالذكر ان هذا اللقاء استكمالا لسلسلة اللقاءات الجماهيرية مع مختلف المكون الثقافي والاجتماعي في اطار تدعيم قيمة المواطنة بالشكل الاعم والامثل.

 

هذا وتم عقد داخل مقر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاء بين ممثلين عن التنسيقية ووفد رسمي من دولة تشاد.

 

ترأس الوفد التشادي پاساله لازاكي المدير العام لوزارة الشباب والرياضة وترقية ريادة الأعمال وممثل الوزير وشارك في الوفد السيد  موسي حسن أديبي المدير العام للصندوق الدولي للرياضة والشباب والسيد  أدم مدلاء المستشار الخاص للوزير وخبير ريادة الأعمال والسيد چون ميري مستشار عام الدول للأمن والبيئة والسيدة  حنان رزق خبيرة ومهتمة بالشؤون الإفريقية.


ومثل التنسيقية في اللقاء النائب طارق الخولي والنائبة غادة علي والنائبة رشا أبو شقرة أعضاء مجلس النواب والنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية شارك في اللقاء حازم هلال وحسام الدين محمود ويوستينا رامي وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الهامة للقارة الإفريقية لتحقيق التنمية والرخاء لدول القارة وسبل التعاون بين الدولتين أهمها تعميق ونشر فكرة التنسيقية ليستفيد منها كافة شباب القارة الإفريقية نظرا لأنها فكرة رائدة رسخت مبدأ تمكين الشباب في قارة قوامها الأكبر من قطاع الشباب.

 

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