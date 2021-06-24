30 يونيو وتغيير وجه مصر في قصر ثقافة قنا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة قنا، حيث عقد قصر ثقافة نجع حمادي محاضرة بعنوان "30 يونيو وتغيير وجه مصر" وتحدث محمد أحمد شمروخ، عن حال مصر بعد ثورة 2011 وما تبعه من إنفلات أمني وتدهور سياسي وإقتصادي في شتى المجالات، حتي جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح الأوضاع فعاد الأمن والأمان وأصبح الوضع الاقتصادي في أحسن حال، وأن عدم إنقطاع الكهرباء وتوفير البنزين كان من أولويات هذه المرحلة، ثم بدأت الدولة في إنشاء الطرق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتشغيل المصانع المتوقفة وكل هذا عمل على تغيير شكل مصر.

عقد بيت ثقافة نقادة محاضرة بعنوان "دور المؤسسة الثقافية في مناهضة الفكر المتطرف" أوضح أحمد عويس، ان التصدي للفكر المتطرف كان قاصرا على المؤسسة الدينية للرد على بعض الفتاوي المتطرفة، ففطنت المؤسسة الثقافية لدورها في محاربة الأفكار المتطرفة والتصدى للفتاوي المتطرفة بإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية لمناهضتها ومقاومة العنف والتطرف والوصل والإحتكاك والتفاعل المباشر بالشباب، وباقي أفراد المجتمع المصري بتنظيم العروض المسرحية وإقامة المحاضرات والندوات والمسابقات، كما نفذ قصر ثقافة قنا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "أعمال فنيه بالخرز اليدوية" تنفيذ أماني محمد فتحى وتم شرح أساسيات العمل بالخرز والتدريب علي بدايات وأساسيات الغرزة الخماسي بالخرز لعمل مفرش خماسية الشكل.