ختام "عروس القمح" بثقافة البحر الأحمر‬

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروضها المسرحية بثقافة البحر الأحمر، حيث اختتمت ليالي العرض المسرحى "عروس القمح" بقصر ثقافة الغردقة والذى إستمر عرضه لمدة ٧ ليال، تأليف حسام الدين عبد العزيز، إخراج شنوده فتحي غبريال، تصميم ديكور ملابس إبراهيم عبدالله، تصميم إستعراضات عصام سعيد، تأليف الألحان والموسيقي تامر نور الدين، تمثيل فرقة القصر.

تدور أحداثه حول ظهور الكاهن الأعظم لمعبد آمون يتحكم في مصير أهل القرية ويجبر أبو شادوف بطل العرض التخلي عن بنته وأرضه بمزاعم أنها أوامر إلهية، حتى يشتد الصراع ويصل إلى ذروته باخذ البنت والأرض وتصبح عهدة لدي المعبد ويشرد ابوشادوف في الصحراء، يدعوا العرض إلي أن الأمل والإرادة هما السبيل الوحيد لتحقيق حياة جميلة.