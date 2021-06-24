وكأني وجدت ابنتي..وزيرة الهجرة تعلق على صورة احتضانها للفتاة وتكشف حقيقة الموضوع

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على الصورة التي انتشرت لها مؤخرا وهي تحتضن فتاة، قائلة: تعرفت على هذه الفتاة خلال فترة عملي قنصل في روما، حيث تلقيت برقية من وزارة الخارجية بأن جد يبحث عن حفيدته في روما ولم أكن أعرف أي معلومات عنها.



وأضافت “نبيلة مكرم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الفتاة وصلت لروما مع والدتها ، ولكن الوالدة توفيت فجأة وتركتها قبل رحيلها في دار أيتام تابع للفاتيكان وكان عندها 4 سنوات وقتها.



وأوضحت وزيرة الهجرة: أنها بدأت في العمل على هذه القضية وقدمت الأوراق اللازمة للحصول على الفتاة وإعادتها إلى جدها، مضيفة: كان هناك دوافع إنسانية ولهذا بدأت في دعوة الفتاة إلى السفارة واتحدث معها بشكل مستمر حتى تشعر بالأمان.



وأشارت إلى أنها تفاجئت أمس خلال تواجدي بأحد المطاعم بهذه الفتاة، موضحة: "كانت مع المدير وعايزه تسلم عليا ولما شوفتها حسيت أني أعرفها".

واسترسلت:" بمجرد ماهى عرفتني على نفسها حضنتها وبدأت في البكاء والكل كان متفاجئ بما حدث"، مشيره إلى أن الفتاة تعرفت عليها من خلال ظهرها.



وتابعت:"شعرت وكأني وجدت ابنتي..أنا عندي ولدين ومعنديش بنات وشعوري تجاهها كان متقارب للغاية".



ولفتت إلى أن الفتاة كانت تعيش مع أخصائية طوال فترة تواجدها في مصر، مشيره غلى أن الأخصائية ستهاجر خارج البلاد قريبا، ولهذا تناشد الدولة من أجل مساعدة الفتاة وحمايتها.





وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ يوليو ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لإقامة معسكرات رياضية.



وشمل المعسكرات تقديم محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.

وزيرة الهجرة عقدت بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج" يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.



وأوضح خالد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية الشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إليّ بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.