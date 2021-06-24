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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوجل يحتفل بذكراه.. معلومات عن الفنان الجزائري محمد راسم

جوجل يحتفي بالفنان
جوجل يحتفي بالفنان محمد راسم

احتفى محرك البحث جوجل صباح اليوم، بذكرى ميلاد الفنان الجزائري محمد راسم، بتصدر صورته وتوفير معلومات عنه بعد حوالي 51 عاما على وفاته. 

معلومات عن محمد راسم 

ولد محمد راسم في الجزائر عام 1896، وينحدر من أسرة فنية ساهمت في ثقل شخصيته ودعم موهبته، وأصبح أحد أكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين.

تميز محمد راسم في فن المنمنمات، الذي أخذه من التراث التركي والمغولي والفارسي، وهو فن يختص بالتصوير الفني الإسلامي ويستخدم فيه بعض الألوان المائية والذهب، من خلال الكتابة على الورق والمخطوطات الهامة.

كانت أولى منمنمات محمد راسم في عام 1917، وحملت عنوان "حياة شاعر"، في حين أن أول معارضه كان في الجزائر العاصمة عام 1919 الذي حمل عنوان "إسبانيا الأندلسية والجزائر القديمة".

انتقل محمد راسم للعيش في باريس، وحظي بإنجاز وتزيين اثني عشر مجلدا من ألف ليلة وليلة، ونال عام 1924 وسام مؤسسة الرسامين المستشرقين الفرنسيين، بعدما دعمه الرسام الفرنسي إيتيان دينيه. 

إيتيان دينيه اعتنق الإسلام وأصبح يُسمى نصر الدين دينيه، وكلف محمد راسم عام 1914 بإنجاز خمس عشرة صفحة في شكل نقوش قرآنية بالألوان.

عاد محمد راسم إلى الجزائر عام 1932، ونال الجائزة الفنية للجزائر في العام التالي عن أعماله الجديرة، وبدأ في تدريس فن المنمنمات في "مدرسة الفنون الجميلة" بالجزائر العاصمة عام 1934.

قصة وفاة محمد راسم كانت الأبرز في مسيرة حياته فبعدما قدم لوحات فنية تدرس وعلامات مميزة في الفن، رحل مقتولا هو وزوجته السويدية في حي الأبيار بالجزائر عام 1975 في جريمة غامضة لم تكشف تفاصيلها حتى اليوم.

محمد راسم ذكرى ميلاد محمد راسم فن المنمنمات رسام جزائري جوجل

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