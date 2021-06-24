إنشاء جامعات تكنولوجيا.. الدولة تهتم بالتعليم الفني

قال الدكتور حسام حسن وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، إن ما ظلم التعليم الفني في مصر هو ثقافة الشعب المصري غير الصحيحة تجاه التعليم الفني، مضيفا: "هناك ثقافة لدى المصريين بأن بكالوريوس هندسة أعلى من أي شهادة فنية وهذا أمر خاطئ تماما".

وأضاف حسام حسن، في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن الدولة المصرية اتجهت نحو الاهتمام بالتعليم الفني، وتم انشاء جامعات تكنولوجية في مصر من أجل تغيير المفهوم الخاطئ عن التعليم الفني".

وتابع حسام حسن:" طالب كلية التكنولوجيا او الجامعة التكنولوجية يحصل على بكالوريوس ويكون ملم بالأمور النظرية ويمتلك مهارات عملية تساعدة في التطبيق العملي في سوق العمل".

واكمل حسام حسن:" الدولة المصرية تسعى إلى توطين التكنولوجيا في مختلف المجالات داخل مصر “، مضيفا:” تم فتح 5 برامج داخل كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان ومنها برنامج الميكاترونكس، ويتم الاهتمام بالتطبيقات العملية ".

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن مصر كانت تعاني خلال عامي 2012 و2014 من اضطراب سياسي أدى حدوث اضطراب للتعليم الفني.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن التعليم الفني في تلك الفترة كانت جودته سيئة، ويركز على الكم فقط بتخريج أعداد دون مهارات.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن وضع التعليم حاليا مختلف ويتم الاهتمام بطلاب التعليم الفني، مشيرا إلى أن هناك 3 جامعات تكنولوجية يدخلها 80% من طلاب التعليم الفني.

ولفت إلى كيفية توفير التمويل اللازم لـ مشروع تدريب 100 ألف طالب مصري بالتعاون مع إحدى الشركات في ألمانيا، مشيراً إلى أنه مشروع طموح ومازالت الوزارة في مرحلة إجراء المباحثات الخاصة به.

وأوضح أن مشروع تدريب 100 ألف طالب مصري بالتعاون مع إحدى الشركات في ألمانيا ، يركز بشدة على احتياجات سوق العمل وليس على التحاق الطلاب المصريين بما يسمى بكليات القمة في مصر ، مؤكداً أنه بالطبع سيكون هذا النوع من التعليم فني وتقني وتطبيقي.

وكان قد التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير التعليم.

ورحب الدكتور طارق شوقي بالحضور، مؤكدًا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة في ألمانيا ، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.