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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قريبا.. مي حلمي تشوق متابعيها في أحدث ظهور لها من دبي

صدى البلد

شاركت الإعلامية مي حلمي، متابعيها بصورة جديدة، ظهرت فيها من الإمارات،ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت "حلمي"، بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان كلاسيك باللون الأسود مع صندل باللون البيج، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها.

وشوقت مي حلمي متابعينها لحدث جديد قادم،وكتبت من خلال صورتها معلقة:"soon..قريبا".

 

وظهرت مي حلمي، مؤخرا مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء قضاء عطلته الصيفية بمصر ،ونشرت صورتهما عبر حسابها بموقع الإنستجرام.
 

وعلقت مي حلمي على الصورة قائلة " فخر العرب ولا عزاء للمقارنات ".

 

وتوج النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2020 - 2021.

 

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”، فوز محمد صلاح، بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، عن الموسم المنقضي “ بتصويت الجماهير”.

 

ونافس محمد صلاح على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، كلا من:

 

هاري كين ( توتنهام) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد ) - كفين دي بروين  ( مانشستر سيتي) باتريك بامفورد ( ليدز يونايتد)- أولي واتكينز( أستون فيلا).

مي حلمي

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