المطبخ فيه فيل.. أسرة تايلندية اعتادت على زيارة فيل لمطبخها وقت الجوع

ثم ينظر إليه بسرعة ويضعه داخل خرطومه

إعتاد أفراد أسرة تايلندية على زيارة فيل للمطبخ الخاص بمنزلهم من وقت لأخر حينما يشعر بالجوع، ليتفقد الطعام ويأكل أو يشرب ما يناسبه.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، كتب كيتيشاي بودشان، صاحب المنزل «لقد أتى إلينا ليطهو من جديد». ويظهر الفيديو فيلا يشق طريقه إلى داخل المنزل وخرطومه الكبير في المطبخ، في تعليق ساخر مرفق بفيديو نشره على «فيسبوك».

وبعد زياراته المتكررة، بدا مشهد دخول الفيل إلى منزل عائلة الرجل التايلندي بحثا عن طعام داخل المطبخ عاديا لدى أفراد الأسرة.

وبدافع على الأرجح من شهية ليلية زائدة، أدخل الحيوان الضخم رأسه إلى منزل كيتيشاي بودشان في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد، مستخدما خرطومه ليدله إلى مكان وجود الطعام.

وتبيّن اللقطات المصورة الفيل يمسك بكيس بلاستيكي مملوء بمادة سائلة ثم ينظر إليه بسرعة ويضعه داخل خرطومه، قبل أن يُقطع الفيديو.

ويعيش كيتيشاي بوشان وزوجته قرب متنزه وطني في غرب تايلند عند تخوم بحيرة تستحم فيها الفيلة البرية عند اجتيازها الأدغال. ولم يثر الزائر العملاق ذعر الرجل المعتاد على زيارات الحيوان المتكررة لمنازل قريته حيث يأكل قبل الانطلاق مجددا إلى الأدغال.

ويقول بودشان إن الفيل دمّر جدار المطبخ في مايو محوّلا إياه إلى مطبخ في الهواء الطلق. وأشار كيتيشاي بودشان إلى ضرورة عدم تقديم الطعام لهذه الحيوانات.

وأضاف، «عندما لا يحصل على الطعام، يغادر من تلقاء نفسه. لقد اعتادت على مجيئه، لذا لم أكن قلقا». وتكثر الفيلة البرية في المتنزهات الوطنية في تايلند والمناطق المجاورة، فيما يتحدث المزارعون أحيانا عن التهام قطعان جائعة من الأفيال محاصيلهم وثمارهم.

