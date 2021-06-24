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رئيس التحرير
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برلمان

لدراسة أوجه التعاون المتبادل.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي بنقيب المهندسين

وفد التنسيقية
وفد التنسيقية

 التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين  لدراسة كافة أوجه التعاون المتبادل خلال المرحلة القادمة وتطرق نقيب المهندسين خلال الاجتماع إلى عدة  تعديلات أهمها  قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة  وشرح المراحل التي مر بها قانون النقابة وصولا إلى مجلس النواب مؤخرا


لافتا أن نقابة المهندسين  تضم أكثر من ٨٣٠ ألف مهندس هم عماد الصناعة والعمران في الدولة ويقودون عجلة التنمية في مصر.


ولفت نقيب المهندسين الي ان تعديل قانون النقابة هو افساح المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة  وضبط ممارسة المهنة ، وزيادة موارد النقابة والمقرره منذ 47 عاما "

واضاف" ضاحي " أن هيئة  مكتب النقابة بالكامل وأغلب اعضاء مجلس النقابة الحالي  يمارسون عملهم النقابي متطوعين ولا يتقاضون مليما واحدا علي هذا العمل.

ثم تم الاستماع الي كلمات السادة ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب واستفسارتهم بخصوص قانون النقابة
من جانبه أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالدور الوطني والمهني الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين المصرية .
وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة في عدة موضوعات.

وقد أبدي نقيب المهندسين سعادته من تعاون التنسيقية مع نقابة المهندسين و أنه سيتم دراسة تعديلات القانون المقدمة من الحكومه فى لجان التنسيقية للوصول الصورة المثلى قبل مناقشته بمجلس النواب.

وفي الختام أشاد نقيب المهندسين  بالدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة و أكد على استمرار التعاون من خلال لجان النقابة المختلفة .
 
انعقد الاجتماع بمقر النقابة العامة للمهندسين  مساء اليوم الأربعاء 23 يونيو2021 وفي نهاية الاجتماع قدم وفد التنسيقية درع " تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين" لنقيب المهندسين ، وقدم نقيب المهندسين درع النقابة لوفد التنسيقية

شارك في اللقاء عن نقابة المهندسين المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين  والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد ، والنائب المهندس ايهاب منصور رئيس نقابة مهندسي الجيزة وعضو مجلس النواب

وضم وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين  حازم عمر عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين  ونائب محافظ قنا وعمرو عثمان  عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين  ونائب محافظ بورسعيد ، والنائب محمد اسماعيل عضو مجلس نواب عن التنسيقية  والنائب  أحمد قناوي   عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية و و كلا من هلا عباده  ومحمد أمين  واحمد صبرى وأنور اسماعيل  ومؤمن سيد  ، وأحمد فتحي أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
كما تواجد بالحضور النائبة ايمان العجوز عضو مجلس النواب والمهندس مايكل جرجس أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.

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لدراسة أوجه التعاون المتبادل.. وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقي بنقيب المهندسين

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