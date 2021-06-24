وزيرة الهجرة توضح جهود الوزارة ورجال الأعمال لدعم مبادرة حياة كريمة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتعامل مع المصريين المهاجرين باستمرار وتعمل على ربطهم بالواقع وما يتم داخل مصر، مضيفة: الوزارة تساعد في دفع عجلة التنمية داخل مصر عن طريق رجال الأعمال المصريين بالخارج.



ولفتت “مكرم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إلى أن وزارة الهجرة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة حياة كريمة من أجل العمل على 3 محاور، أولهم الاستفادة من الأيقونات المصرية المتواجدة بالخارج وذلك عن طريق فاعليه سيتم إقامتها قريبا، من أجل دعم وجمع التبرعات للمبادرة.



واسترسلت وزيرة الهجرة: المحور الثاني يتمحور حول الشباب الدارسين بالخارج، موضحة: تم إنشاء مركز الهجرة للحوار معهم من خلال إقامة العديد من الفاعليت من أجل مساعدتهم للتعرف على مصر.



وأكملت: الوزارة عقدت اجتماع مع حياة كريمة والدارسين في الخارج من أجل الحديث عن المبادرة والعمل على ترويجها في الخارج.



وأشارت إلى أن المحور الثالت خاص بالتواصل مع المصريين الذين يرغبون في تولي قرية معينة والعمل على تحويلها إلى قرية ذكية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ يوليو المقبل، بالتعاون مع "ويل سبرينج" المتخصصة في إعداد المعسكرات.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأن المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن الإشاعات المغرضة التي تتبناها جهات لا تهدف لصالح الوطن.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد إعداد ٤ معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

للتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم الواتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:

‏ https://bit.ly/3dyYP6H

وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأسبوع الثاني لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج خلال الفترة من ١٦ إلى ٢١ يوليو ٢٠١٨ بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج" لإقامة معسكرات رياضية.

وشمل المعسكرات تقديم محاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.

وزيرة الهجرة عقدت بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج" يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.

وأوضح خالد فوزي، مدير شركة "ويل سبرينج"، أن الشركة تعي أهمية الشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات مما يؤدي إليّ بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.







