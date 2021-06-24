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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتنظيم أندية وادي دجلة.. حصاد مباريات اليوم الثاني ببطولة CIB Finals 2021

صدى البلد

انتهت مباراة السيدات بالمجموعة  Bبين كل من النيوزيلاندية جولى كينج المصنفة الثامنة عالميًا -وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش- واللاعبة أماندا صبحى المصنفة السادسة عالميًا في مباراة مثيرة استمرت 26 دقيقة انتهت بفوز جولى كينج بنتيجة أشواط (0-2) بواقع نقاط (5-11) و(8-11) وبذلك حصلت جولى كينج على أربع نقاط، مقابل لاشيء لللاعبة أماندا صبحى.

وفي حصاد مباريات اليوم الثاني من بطولة CIB Finals 2021 التي تنظمها أندية وادي دجلة للعام الثالث على التوالي بمول العرب بمدينة السادس من أكتوبر جائت النتائج كالتالي:


في المجموعة (B) بمنافسات الرجال فاز اللاعب الفرنسي "جورج مارشيه" المصنف ال14 على مستوى العالم حسب تصنيف الإتحاد الدولي للإسكواش  على نظيره الإنجليزي "جويل ماكين" المصنف ال9 عالميًا في مباراة مثيرة استمرت (59) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (1-2) بواقع نقاط (11-8) (9-11) (3-11) , وبذلك حصل  "جورج مارشيه" على ثلاث نقاط ، و "جويل ماكين" حصل على نقطةً وحيدة  .
تلتها مباراة السيدات بالمجموعة A بين كل من اللاعبة المصرية نور الشربينى المصنف الاولى عالميًا وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش واللاعبه المصرية سلمى هانى المصنف التاسعة على العالم في مباراة مثيرة استمرت 25 دقيقة انتهت بفوز نور الشربينى بنتيجة اشواط  (0-2) بواقع نقاط (8-11) و(6-11) وبذلك حصلت  "نور الشربينى" على أربع نقاط ، و"سلمى هانى" لم تحصل على نقاط.
و استكملت المباريات في منافسات الرجال بالمجموعة A بين كل من لاعب أندية وادي دجلة على فرج المصنف الاول عالميًا واللاعب محمد الشوربجي المصنف الخامس على العالم في مباراة مثيرة استمرت 64 انتهت بفوز اللاعب محمد الشوربجي بنتيجة اشواط (2-1) بواقع نقاط (11/8)(8/11) (11/13) وبذلك حصل اللاعب محمد الشوربجي على ثلاث نقاط، واللاعب علي فرج على نقطة وحيده.
وفي منافسات السيدات بالمجموعة A اقيمت مباراة بين كلا من لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش واللاعبة الفرنسية كاميل سيرم وانتهت بفوز نوران جوهر في مباراة صعبة استمرت 48 دقيقة بنتيجة أشواط (0/2) بواقع نقاط (8/11) (12/14)  وبذلك حصلت نوران جوهرعلى اربع نقاط، واللاعبة كاميل سيرم لم تحصل على اي نقاط من المباراة.
وتم اختتام اليوم بمباراة كل من اللاعب مروان الشوربجي واللاعب مصطفى عسل وانتهت بفوز اللاعب مصطفى عسل بنتيجة أشواط (0/2) وبذلك يحصل اللاعب مصطفى عسل على 4 نقاط ، واللاعب مروان الشوربجي لم يحصل على نقاط من تلك المباراة.

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وادي دجلة نور الشربيني الاتحاد الدولي للإسكواش أندية وادي دجلة مول العرب

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