عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض أفلام وثائقية ومحاضرات تثقيفية بالمنيا

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة مغاغة فيلم وثائقى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة يوضح الإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وأيضا المناطق السياحية وتاريخنا وحضارتنا العريقة، بجانب فيلم للأطفال بعنوان "تيتا حكاية"، كما قدم قصر ثقافة أبوقرقاص فيلم بعنوان "إشارة مرور" لسينما الأطفال، فيما قدم كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط عرض فنى منه أغنية "عليك سلام الله" للفنانة سجدة على، بجانب فيلم وثائقى عن حضارة وتاريخ الدولة المصرية.

 

txt

سد النهضة في أمسية على مائدة ثقافة المنيا

txt

الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية تناقش ظاهرة التنمر

نظم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "تنمية الوعي السياسي" حاضرها مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا ، وتحدث عن الوعى السياسي وهو جزء من الوعي الإجتماعي الذي يقاس به تقدم الأمم وتحضرها، وللجامعات والمدارس دور كبير في تنميه الوعي السياسي من خلال الانشطه الطلابيه والمحاضرات التثقيفية، والأنشطة المتنوعه التى تنشر الأفكار الإيجابية والإنتماء وحب الوطن، كما قدم بيت ثقافة بنى مزار نتاج ورش فنية شهر يونيو مع الفنانة رباب حمدى، وأقام بيت ثقافة صندفا محاضره تثقيفية بعنوان "النساء وترشيد الإستهلاك" حاضرتها هاله جلال، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس  كتاب بعنوان "الثورات العربية بين المصالح الأمريكية الإسرائيلية والأحلام الإيرانية القطرية"، تأليف عبد القادر الهواري، ناقشه حماده عبد الرحمن، ويتناول فكرة تساقط حلفاء امريكا وتعرض مصالحها وحليفتها اسرائيل للخطر، وتصاعد تيار القوى الاسلامية ودول ترغب في ان يكون لها تأثير على الصعيد الاقليمي.

ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "عجائب النبات" تأليف مصطفى أحمد وحلمى الخولى، ناقشة حماده عبد الرحمن، ويتناول عجائب عالم النبات، فمنها اكله اللحوم ومنها التي تفرز مواد كيميائية دفاعا عن نفسها ومنها ما يدل على أماكن تواجد الذهب، ومنها يتسم بالكرم والجود كالنخيل وغيرها من عالم النبات الغريب.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة أخبار ثقافة قصر الثقافة

ترشيحاتنا

23 حالة يحظر فيها تداول الأغذية.. تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-6-2021

ليلة العقد الأخير.. برشلونة يجهز مفاجأة لـ ميسي في عيد ميلاده

اليونان.. إصابة 7 أساقفة بحروق في هجوم بالأسيد نفذه كاهن

وزير الدفاع الأمريكي: أكملنا بأفغانستان مهمتنا التي بدأت منذ 20 عاما

المصري يكشف موعد تجديد التعاقد مع علي ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

شرط وحيد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.. تعرف عليه

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ