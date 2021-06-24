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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم: بعد الطلاق الست بتفوق وأنا طول عمري حلوة

هيدي كرم
هيدي كرم

ناقشت الفنانة هيدي كرم مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر تأثير الطلاق على الرجل والمرأة، في حلقة من برنامج راجل و2 ستات المذاع على قناة ON.

ووجهت شريهان أبو الحسن إلى هيدي كرم سؤالا وهو "احلويتي بعد الطلاق؟"، وكانت الإجابة موضحة أنها ترى أن المرأة تهتم بنفسها أكثر بعد الطلاق، وتنتبه لحياتها وعملها وعلاقاتها الأسرية والاجتماعية. 

وقالت هيدي كرم عن نفسها:" أنا طول عمري بهتم بنفسي وباخد بالي من نفسي وطول عمري حلوة وبعتني بنفسي". 

وأوضحت هيدي كرم، أن هناك دراسات أكدت أن 61% من السيدات يصبحن أكثر سعادة بعد الطلاق ويكن راضيين عن وضعهن من غير زواج.

وأشارت هيدي كرم إلى أن المرأة بعد الطلاق تكون مهزوزة ومكسوفة وتخشى المجتمع لكن الرجل يشعر بحريته ويصبح منتعشا، لكن بعد فترة تستعيد هي نفسها مرة أخرى وتصبح أكثر راحة وسعادة ومنظمة أكثر، أما الرجل لا يهتم به أحد ويصبح وضعه أسوء. 

أزمة فيديو هيدي كرم

 

تصدر اسم الفنانة هيدي كرم تريند محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية بعد أزمة الفيديو الشهير لها مع ابنها الذي تلقت بسببه الكثير من التعليقات السلبية.

كانت هيدي كرم نشرت فيديو لها مع ابنها الوحيد وهي تمارس معه الرياضة بطريقة عفوية بهدف الاحتفاء بقدرة ابنها على حملها أثناء تمارينه اليومية المعتادة لكن تعليقات المتابعين كانت غير متوقعة.

واضطرت هيدي كرم للرد على هذه التعليقات المتجاوزة في ستوري على حسابها بتطبيق انستجرام، وهو ما زاد من حدة الموضوع.

وقالت هيدي كرم في تصريح خاص لموقع صدى البلد إنها لم تتوقع أن يتصدر اسمها تريند محرك البحث جوجل بسبب هذا الفيديو الذي نشرته بطريقة عفوية عبر حسابها.

ووصفت هيدي كرم اهتمام الجمهور بهذا الأمر بأنه دليل على رفضهم لممارسات البعض السيئة على السوشيال ميديا، مشيرة إلى تلقيها دعما كبيرا على موقفها وتعليقات إيجابية عديدة.

وأوضحت هيدي كرم أن تصدر أزمتها تريند محرك البحث فرصة للتغلب على مثل هذه التعليقات ومساعدة مباحث الإنترنت على توقيف هؤلاء الأشخاص، مضيفة: "مباحث الإنترنت مؤخرا عاملة شغل كويس جدا والتقصير مننا احنا والمفروض منفرطش في حقنا".

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