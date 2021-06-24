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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاستحمام بمياه ساخنة.. هاني الناظر يحذر من هذه الأمور خلال أيام الصيف

هاني الناظر
هاني الناظر

مع بداية فصل الصيف يقع الكثيرون في العديد من العادات التقليدية التي لا يعرفها البعض وتعرض صحتهم للخطر خلال أيام الصيف.

 

قال الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، إن هناك مجموعة من الأخطاء يجب أن نتجنب الوقوع فيها لخطورتها خلالأيام الصيف الحارة ..

 

أحذر هذه الأمور في الصيف

 

1- شرب المياه من زجاجات بلاستيكية ظلت فترات طويلة معرضة لاشعة الشمس.
٢- الجلوس مباشرة بملابس مبللة بالعرق أمام أجهزة التكييف والمراوح.
٣-الاستحمام بمياه ساخنة.
٤- ارتداء ملابس داكنة اللون اثناء الخروج نهارا.
٥- الوقوف فترات طويلة تحت أشعة شمس الظهيرة بدون غطاء الرأس مثل كاب أو برنيطة.
٦- قلة شرب المياه.
٧-ترك زجاجات العطور أو الكحول أو أي بخاخات معطرة بالسيارة أثناء وقوفها  في الشمس.

 

من جانب أخر أكد  الدكتور هاني الناظر:  “يجب ألا نلعن الحر وسخونة الجو وألا نستاء من اشعة الشمس القوية وألا ننفر من العرق”.

 

وأضاف الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك: "لولا الحر ما نضجت فاكهة وخضروات ومحاصيل نعيش عليها ولا ضعفت فيروسات قاتلة نخاف منها."

 

تابع هاني الناظر: "ولولا اشعة الشمس ما حصلنا علي فيتامين د الذي يقوي مناعتنا ضد الامراض ويحفظ عظامنا قوية ولولا العرق ما تخلصنا من الاملاح والسموم الضارة ولا حافظنا علي رطوبة اجسادنا.. انها نعم كبيرة نشكر الله عليها ولا نستاء منها".
 

هانى الناظر يحذر من خروج السيدات في الشمس بالمكياج

 

حذر دكتور هانى الناظر من تناول المخللات بكثرة لأنه يساهم في ارتفاع ضغط الدم، محذرًا من خروج السيدات في الشمس بالمكياج أو وضع العطور والكولونيا على جلد الوجه والرقبة .

 

وأضاف " الناظر " ،  أن مستحضرات التجميل عبارة عن مركبات كيماوية وعند تعرضها للشمس يحدث ما يسمى بالتفاعل الضوئي .

 

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ، إلى أن التفاعل الضوئى يؤدي للإصابة بالتهابات موضوعية وقد تصل لدرجة الحروق وتترك بقعا سمراء على الوجه، مناشدًا بوضع كريم واقي للشمس وتجديده كل ساعتين لـ 3 ساعات.

فصل الصيف هاني الناظر ايام الصيف الحارة اشعة شمس اجهزة التكييف والمراوح

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