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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار مفتي الجمهورية: الفتوى غير الصحيحة قنبلة موقوتة

مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية

قال مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الفتوى غير الصحيحة تعادل قنبلة موقوتة.

وأضاف  مجدي عاشور في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام " المذاع على قناة " تن"،  أننا نحتاج التدريب والتأهيل على الفتوى الشرعية.

وأوضح أن فوضى الفتاوى وباء يحتاج مؤسسة تتصدى له، مضيفا:" يتم الاستعانة في دار الإفتاء بمتخصصين في علم النفس، وذلك بناء على الموهبة والملكة الخاصة بالمتخصص".

 

وأكد مجدي عاشور: "نعاني من ظاهرة فوضى الفتاوى في مصر، وهذه الظاهرة متواجدة في كافة أنحاء العالم وليس مصر فقط لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وعدم التوعية والتثقيف الديني الصحيح".

 

وأضاف مجدي عاشور :" كثير من الناس يتجهون إلى قراءة بعض الأحاديث والآيات القرانية  ويعتقدون أنهم قادرون على إصدار الفتاوى".

 

وتابع مجدي عاشور :" لا يستطيع  أي فرد أن يتحدث في كل شيء  دون علم أو تخصص وهذا الامر مشكلة، مضيفا:" ظاهرة فوضى الفتوى ظهرت عندما خرجت الجماعات المتشددة على شاشات التليفزيون في  فترة من الفترات ".

 

واكمل مجدي عاشور :" دار الإفتاء تعمل حاليا على تصحيح المسار للفتوى وفي الوقت الحالي لا يخرج للإفتاء إلا المتخصص  فقط ".

 

ولفت مجدي عاشور :" الفتوى درجات  وهناك تخصصات كثيرة ترتبط بها الفتوى وليس أمور دينية فقط ولكن هناك فتاوى ترتبط بالاقتصاد والحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية ".


وتستعد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لعقد مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس القادم، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

يأتي ذلك سعيًا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحسين إدارة المؤسسات الإفتائية وتطوير ودعم التحوُّل الرقمي في دور وهيئات الإفتاء في العالم،

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العملِ الدينيِّ.

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