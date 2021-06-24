أحمد سامي : لا أعرف ما سيفعله سموحة حال عودة لاعبيه المعارين

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إنه لا يعرف ما سيفعل ناديه في حال عودة نجوم فريقه المعارين إلى أنديتهم الموسم المقبل.

وقال أحمد سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لو عاد أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومصطفى فتحي إلى الأهلي والزمالك في الموسم المقبل لا أعرف ماذا سنفعل".

وأضاف أحمد سامي "سموحة سيكون رد فعل في هذه الحالة وسوف ننتظر ماذا سيحدث لنقرر كيف سنتصرف بعد التنسيق بين الجهاز الفني والإدارة".

وواصل أحمد سامي "ناصر ماهر لاعب مميز وإذا كان استمر مع سموحة في الموسم الحالي لكان انضم لمنتخب مصر ، أتمنى ضمه في الموسم المقبل إذا كان الأهلي سيخرجه للإعارة مرة أخرى".