بايدن يختار أرملة السناتور جون ماكين لتولي منصب هام

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رشح سيندي ماكين، أرملة السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين لتصبح ممثلة الولايات المتحدة في وكالات الأمم المتحدة للغذاء والزراعة.

وقال البيت الأبيض، في بيان له أمس الأربعاء، إن القرار ينص على اختيار الرئيس الأمريكي 17 شخصا لتولي مهام رئيسية.

وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي بايدن رشح سيندي ماكين لهذا المنصب مع منحها درجة سفير.

وكانت سيندي ماكين، أعربت عن تأييدها لبايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وذكر البيان أن الرئيس رشح أيضا جاك ماركل الحاكم السابق لولاية ديلاوير، لمنصب ممثل الولايات المتحدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.