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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي الإسماعيلية يستغيثون من نقل موقف الضواحي لأطراف المدينة

صدى البلد

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي ضواحي مدينة الإسماعيلية بعد قرار نقل مواقف سيارات الأجرة (الميكروباصات) الرابطة بين الضواحى من منطقة مزلقان عبد الحكيم عامر وما حولها إلى شارع ( شِـل) بجوار معسكر الجلاء. مما تسبب في معاناة لجميع الأهالي على مختلف مستوياتهم .

وقال محمد عبد الخالق فى رسالة بعثت بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، " الضرر أصاب الجميع  الصغير والكبير، والطالب والموظف، والعاجز والمريض، والرجال والنساء على السواء، وذلك نتيجة نقل الموقف الذي ينقل المواطنين من المنايف وأبو بلح وأبو عطوة والتعاون وسرابيوم من المكان الاصلي الى مكان في اطراف المدينة بعيدا تماما عن خطوط المواصلات مما يعتبر معاناة للجميع".


وأضاف: "نقل الموقف تسبب في ضرر كامل لنا خاصة طلبة الجامعة الذين يضطرون لقطع مسافة تزيد على كيلو ونصف سيرا على الاقدام للوصول لاقرب موقف عمومي حتى الوصول للجامعة مما يعطل من الوقت ويزيد من المعاناة اليومية والاعباء المالية ، فضلا عن إهدار الوقت وإرهاق كبار السن والمرضى وتعريض السيدات و الأطفال للخطر".


وناشد الأهالى، محافظ الإسماعيلية، بالنظر فى أمرهم بعين الرحمة، والعمل على حل معاناتهم اليومية فى أسرع وقت رأفة بحالهم وظروفهم المادية وحفاظًا عليهم من تعرضهم للخطر و إيجاد أماكن بديلة قريبة من وسط البلد الذي لا غنى لنا عن المرافق الحيوية التي هي فيه.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

مواقف سيارات موقف عشوائي الميكروباص خدمة بين الناس

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