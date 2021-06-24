يصل القاهرة للحصول على مستحقاته.. آخر تطورات أزمة ساسي مع الزمالك.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن التونسي فرجاني ساسي، لاعب فريق الزمالك، لم يعد إلى القاهرة حتى الآن، إلا أنه سيصل مصر خلال أيام قليلة مقبلة.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ساسي سيصل إلى مصر من أجل توديع زملائه، بالإضافة إلى المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وأخيرًا وهو أمر مُستبعد بعض الشيء، وهو أن يستمع لعرض الزمالك الأخير من أجل التجديد.

فرجاني قد يوقع للزمالك

وتابع أن فرجاني ساسي، قد يستمع إلى لجنة الزمالك الحالية، في حالة تغيير عرضها، على الرغم من أنه تفاوض مع فريقين بقطر وأندية أخرى بالسعودية، موضحًا أن فرجاني ساسي يرغب في إنهاء رحلته مع الزمالك بصورة لا تغضب جمهور النادي.

واختتم تصريحاته، أن فرجاني ساسي، موقفه واضح وهو الحصول على مستحقاته كاملة، لذلك من الصعب استمراره مع الزمالك، خاصة وأن إدارة القلعة البيضاء لن تستجيب لطلباته المالية، مشيرًا إلى أن ساسي نفى تمامًا اللعب لأي نادٍ في مصر.

