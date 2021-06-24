محافظ مطروح يفتتح أعمال تجميل 3 ميادين

استعدادا للصيف تجميل ٣ ميادين بمطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال تجميل 3 ميادين بمدينة مرسى مطروح، وهي البنك الأهلي والياسمين ومدخل كوبري روميل إهداء من مؤسسة سقيا الماء ضمن أعمال تجميل المدينة بالشكل الجمالي والحضاري اللائق وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ونواب مجلس المدينة ومديري الإدارات المعنية.



ووجه محافظ مطروح الشكر لمؤسسة سقيا الماء على دورها ومساهمتها الجادة والفاعلة في والمشاركة المجتمعية لخدمة أبناء مطروح في عدد من المجالات كإنشاء الآبار والخزانات وأبراج الحمام بالإضافة إلى أعمال التجميل والتطوير لعدد من الشوارع والميادين بمدينة مرسى مطروح.



وأضاف أن ذلك يأتي ضمن خطة استعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة أمام رواد وزائري المحافظة خلال موسم الصيف السياحي شملت تطوير ميدان البنك الأهلي ومدخل كوبري روميل وميدان الياسمين بمدخل شارع شكري القواتلي، والذي نفذته مؤسسة سقيا الماء بالتعاون مع محافظة مطروح.

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