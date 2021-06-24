زامل هليل يكشف تفاصيل عمله مع ناشئي الوصل الإماراتي: امتدت 18 عاما

قال زامل هليل لاعب الإسماعيلي الأسبق ومدرب ناشئي الوصل الإماراتي، إن تجربة التدريب في الإمارات استفاد منها خبرات كبيرة، خاصة وأن الإمارات تستعين بالخبراء الذين يمنحون المدربين دورات تدريبية لتطويرهم.

وأضاف هليل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يعمل منذ 18 عامًا كمدرب لناشئي الوصل الإماراتي، والذي يعد قلعة كبيرة في الإمارات، موضحًا أنه يوفر المناخ الكامل لمدربيه واللاعبين، وتدرج في العمل كمدرب لناشئي الوصل في جميع مراحله السنية.

أنور سلامة

واستكمل حديثه، أن أنور سلامة نجم الكرة المصرية، كان صاحب الفضل عليه وهو لاعبًا، بينما اللعب لنادي الإسماعيلي كان عن طريق الصدفة، عندما تحدث مع عماد سليمان، والذي طلب منه الانضمام للدراويش، مشيرًا إلى أن ماركوس مدرب الدراويش وقتها، اختبره لينضم إلى الفريق، وكان من أفضل تجاربه مع الساحرة المستديرة.