بيراميدز يكشف حقيقة خلاف عمر جابر وعبد الله السعيد على شارة القيادة

استنكر هاني سعيد، المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ما يتردد بشأن وجود خلاف بين عمر جابر وعبدالله السعيد ثنائي الفريق بسبب شارة القيادة.

وقال سعيد، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "في كده فترات معينة في الموسم من كتر الكلام التافه بتكون زهقت، الكلام بقى يعدي عليا عادي مفيش مشكلة، مش مصدق إيه اللي يخلي الواحد يصحى من النوم يألف قصة".

وأضاف: "ما الذي سيؤدي لحدوث مشكلة بين عمر جابر وعبدالله السعيد على شارة القيادة، عمر جابر هو قائد بيراميدز قبل انضمام عبدالله السعيد وهو الذي قام بإعطاء الشارة له، فهل من المنطقي أن تحدث مشادة بينهما بسبب هذا الأمر؟"

من جانبه، نفى عمر جابر ما يتردد حول وجود خلاف بينه وبين عبدالله السعيد قائلا: "الأمر بسيط، عبدالله السعيد هو القائد الأول في بيراميدز وأنا القائد الثاني".

مباراة الرجاء

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى بيراميدز لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من المغرب، حيث أصبح مطالبا بتحقيق الفوز أو العودة بتعادل إيجابي بعدما انتهى لقاء الذهاب بملعب الدفاع الجوي في القاهرة بالتعادل السلبي.