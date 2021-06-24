نيمار يقود هجوم البرازيل أمام كولومبيا في كوبا أمريكا.. تشكيل اللقاء

أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي عن التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب كولومبيا بعد قليل في بطولة كوبا أمريكا.

ويلتقي المنتخبان في الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة القارية.

المنتخب البرازيلي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط بعد فوزه على فنزويلا وبيرو، فيما تأتي كولومبيا في المركز الثاني وفي جعبته أربع نقاط من ثلاث مباريات.

وانطلقت بطولة كوبا أمريكا في البرازيل بمشاركة 10 منتخبات، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الثمانية، ويودع المنتخبان صاحبا المركز الخامس المسابقة.



تشكيل البرازيل أمام كولومبيا



حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: ساندرو، تياجو سيلفان ماركينيوس، دانيلو.

خط الوسط: فريد، كاسيميرو، ريبيرو.

خط الهجوم: نيمار، ريتشارليسون، جابرييل جيسوس.

بدلاء البرازيل أمام كولومبيا



أليسون، إيمرسون، ميليتاو، فابينيو، لودي، لوكاس باكيتا، فينيسيوس، إيفرتون سواريس، فيرمينو، باربوسا، إيدرسون، دوجلاس لويز.