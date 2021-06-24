الضغط النفسي الشديد يتسبب في الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر..طبيب يوضح



قال عمر الحديدي، أستاذ طب الحالات الحرجة وأمراض القلب بالقصر العيني، إن متلازمة كسر القلب اكتشفت عام 1990 في اليابان، موضحا أن هذه المتلازمة كانت تعرف بأنها ضعف في عضلة القلب وتسمي بالقلب المنكسر.



وأضاف “الحديدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن متلازمة كسر القلب تحدث نتيجة الانفعال الشديد الذي يحدث، منوها إلى أن هذه المتلازمة تنتشر بكثرة في السيدات عن الرجال.



وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة: إلى أن أعراض تلك المتلازمة تتمثل في ضيق في التنفس وآلام في الصدر، موضحا: في البداية كان يتم تشخيص هذه المتلازمة بأنه قصور في الشريان التاجي، مما يتسبب في إضعاف القلب.



وأوضح أن متلازمة القلب المنكسر يمكن أن تتسبب في حدوث ضعف مفاجئ في عضلة القلب والتي يمكن أن تتسبب في حدوث الوفاة، منوها إلى أن الغط النفسي يتسبب أيضا في حدوث هبوط حاد وإغماء.



وشدد على أن المتلازمة لا تحدث مع الكثير وأعراضها أصبحت معروفة، منوها بضرورة ممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين والتعصب.





وفي نفس السياق قد يتعرض البعض للوفاة؛ نتيجة للحزن الشديد، أي “متلازمة القلب المنكسر” أو متلازمة تاكوتسوبو التى قد تسبب اعتلال عضلة القلب الإجهادي.



وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن علماء في “إمبريال” أكدوا أن الحزن الشديد يزيد من مستويات جزيئين في خلايا القلب وتطور "متلازمة القلب المنكسر".



وقالت "ديلي ميل" مؤخرا، حول متلازمة القلب المنكر بسبب الحزن الشديد، إن متلازمة القلب المنكسر؛ تحدث عندما تضعف عضلة القلب فجأة، والعلماء ربطوا الآن هذه المتلازمة بجزيئات في القلب مرتبطة بالاكتئاب والقلق والتوتر، مما يشير إلى أن الضائقة طويلة المدى التي تليها صدمة عاطفية، يمكن أن تؤدي إلى حدوث متلازمة القلب المنكسر.



غالبا ما تشبه أعراض هذه المتلازمة أعراض النوبة القلبية، وتسبب آلاما في الصدر وضيقًا في التنفس، ويمكن أن تؤدي إلى توقف القلب عن النبض.



وتصيب هذه الحالة، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في عام 1990، حوالي 2500 شخص في المملكة المتحدة كل عام، معظمهم من النساء بعد انقطاع الطمث.