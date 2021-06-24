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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: تعاون استثنائي مع أمريكا ضد إيران

الجيش الإسرائيلي: تعاون استثنائي مع أمريكا ضد إيران

صدى البلد

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أمس الأربعاء، إن التعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران، يعتبر "استثنائي في نطاقه" وبلغ "ذروته النوعية".

وفي فلوريدا بحث كوخافي مع قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي، ملفات إيران والحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة والنزاع في سوريا والتعاون بين البلدين.

ونقل بيان للجيش الإسرائيلي، عن كوخافي قوله إن “التعاون العسكري لجيش إسرائيل مع الجيش الأمريكي هو "استثنائي في نطاقه ووصل إلى ذروته النوعية”.

وتعارض إسرائيل بشدّة الاتفاق المبرم في العام 2015 بين طهران والدول الكبرى حول النووي الإيراني. وهي تعتبر أنه سيمكّن طهران من حيازة سلاح نووي وتهديد وجودها.

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ويريد الرئيس الأميركي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي يفرض ضوابط على البرنامج النووي الإيراني بعدما كان سلفه دونالد ترامب قد سحب بلاده منه وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وردّاً على انسحاب واشنطن من الاتفاق تخلّت طهران عن عدد من الالتزامات الواردة فيه وزادت أنشطتها النووية.

واستضافت فيينا في الأسابيع الأخيرة جولات محادثات شملت بريطانيا والصين وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيران بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

الجيش الإسرائيلي أمريكا ايران واشنطن إسرائيل سوريا الاتفاق النووي الإيراني

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