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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يشكر ساسي.. عليك بحسم أمرك من التجديد للزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أشاد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، بموقف  الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول بالقلعة البيضاء بعدم التقدم بشكوى ضد القلعة البيضاء لعدم حصوله على راتبه خلال 3 أو 4 أشهر.

وأضاف الغندور، خلال حلقة برنامجه مساء الأربعاء على شاشة الزمالك :"فرجاني ساسي لاعب تونسي تعلق به الجمهور ويريد تجديد التعاقد معه".

وأكمل :" فرجاني ساسي الزمالك حاول تجديد تعاقده مرتين ورغم تأخر مستحقاته لم يفسخ تعاقده مثلما حدث من قبل حمدي النقاز، لم يفعل ذلك لأنه يخشى على مشاعر جماهير الزمالك ولا يريد أن يرحل بهذه الطريقة بعد الحب الذي يلقاه من جماهير الزمالك فيُحمد لفرجاني أنه ظلّ لمدة 3 أو 4 أشهر لا يتلقى مستحقاته في وقت تقدم أبناء لنادي الزمالك في وقت سابق بشكاوي ضد القلعة البيضاء بسبب المستحقات".

وأشار خالد الغندور  إلى أن فرجاني ساسي لاعب تونس وصله عرضًا قطريًا بمبلغ مالي يصل إلى 3 مليون يورو في الموسم فسافر إلى تركيا؛ حيث وقع مع مسؤولي النادي النادي القطري، قائلاً:"تعاقدوا معه بصورة مبدأية من خلال عقد يُفعل بإمضاء العقد الرسمي وهناك أقاويل بإنه سيأتي غدًا أو يوم السبت جميعها أقاويل تصل للجنة المؤقتة ولنا بعد ما سُرب عن صرف نادي الدحيل التعاقد معه فسؤالي لفرجاني ساسي لماذا نشر مقطع الفيديو الخاص بالزميل أحمد جمال وأيمن عبد العزيز هل ليس لديه القدرة على الكتابة أو الظهور في مداخلة تليفزيونية رغم أنه أعلن خلال تواجده مع معسكر بلاده أنه سيُعلن موقفه عقب الفترة الدولية".

واكمل :" يبدوا أنه لا يريد غلق الباب مع الزمالك ما يجعل الأمر غير مفهومًا ويريد أن يوصل للجماهير أنه كان يريد التجديد ولكن إبراهيم عبدالله وطارق حشيش أفسدا الأمر".

احسم موقفك 

وأتم الغندور تصريحاته بقوله:"سؤالي لفرجاني ساسي: هل حسمت موقفك أم لا، أنت نشرت تغريدة تشكر الفترة التي قضيتها في الزمالك ولم يُعلن أي نادي عن ضم فرجاني".

يُذكر أن ساسي كشف في تغريدة سابقة له عبر "تويتر" أن فترته مع الأبيض كانت الأهم في حياته، ووعد الجماهير بـ"توضيح الحقائق" قريبًا.

خالد الغندور الزمالك فرجاني ساسي أحمد جمال أيمن عبد العزيز

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