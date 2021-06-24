محافظ الوادي الجديد يتفقد إنشاءات الممشى السياحي شمال الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديرية الطرق والإدارة العامة للمرور لتنفيذ ميدان بمدخل مدينة الخارجة الشمالي أمام منطقة البجوات، والإعلان عن مسابقه لاختيار أفضل تصميم للميدان بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال تفقده للعمل بالممشى السياحي الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، كما وجه المحافظ بإنشاء أكشاك بتصميمات حديثة لإضفاء مظهر حضاري لمدخل المدينة، وطرحها لتقديم خدمات لرواد الممشى.

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نائب رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماعا بشأن امتحانات الفصل الثاني

من جانب اخر تراس الأستاذ الدكتور احمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب اجتماع مجلس شئون الطلاب والتعليم بالجامعة بحضور السادة عمداء وكلاء الكليات الست لشئون الطلاب والتعليم وبحضور مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم بالجامعة

وقال السيد مدحت خليل مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب والتعليم ان الاجتماع بدا بكلمة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتي رحب فيها بالسادة وكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم بالكليات الست حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابق وعرض جدول الاعمال.

وأضاف خليل ان مجلس شئون التعليم و الطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة حيث ناقش عدد من الموضوعات منها سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد اظهار نتائج الكليات طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات وكذلك متابعة موقف الطلاب من سداد المصروفات لمختلف الكليات .

كما تم مناقشة اقتراح السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بشأن الإسراع في الاعداد لوائح الكليات طبقا للاطار الموحد الوارد من لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات هذا بالإضافة الى مناقشة بعض الموضوعات الواردة من الكليات المتعلقة بشئون التعليم والطلاب .

وقد قدم الأستاذ الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الشكر للسادة عمداء ووكلاء الكليات الست للالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني دون أي مشكلات تذكر والتزام الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وشدد نائب رئيس الجامعة على أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا مؤكدا على توفير كافة الإمكانات من مستلزمات التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئات التدريس والعاملين والتشديد على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي .

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