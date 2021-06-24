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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على الوضع الصحي لبطل إنديانا جونز هاريسون فورد بعد إصابته أثناء التصوير

هاريسون فورد في إنديانا
هاريسون فورد في إنديانا جونز

تعرض الممثل الأمريكي المخضرم هاريسون فورد لإصابة في الكتف أثناء تصوير الجزء الخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة Indiana Jones بحسب موقع فاريتي. 

 

تفاصيل إصابة هاريسون فورد 

 

تطلبت إصابة هاريسون فورد الذي يبلغ من العمر 78 عاما، توقف التصوير على الفور لتقييم حالته الصحية، وتحديد العلاج المناسب، بعدما أصيب أثناء التدرب على مشهد قتال. 

وقال متحدث باسم شركة ديزني إن تصوير فيلم Indiana Jones 5 مستمر، وسيتم إعادة ترتيب جدول التصوير حسب الحاجة خلال الأسابيع المقبلة. وفي غضون ذلك، سيواصل المخرج جيمس مانجولد التصوير من دون فورد.

هاريسون فورد

مدى إصابة هاريسون فورد ومدة العلاج التي سيتطلبها حتى تتحسن حالة الكتف غير معلومة حتى الآن، لكنها ليست المرة الأولى التي يؤذي فيها نفسه أثناء تصوير إحدى أجزاء سلسلة أفلام إنديانا جونز. 

بدأ تصوير فيلم Indiana Jones 5 في وقت سابق من الشهر الجاري بالمملكة المتحدة، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل قصته، ويشارك في بطولته إلى جانب هاريسون فورد فيبي والر بريدج ومادس ميكلسن. 

تأجل تصوير فيلم Indiana Jones 5 عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر عرضه في السينمات لأول مرة في 29 يوليو 2022، وذلك بعد مرور 15 عاما على عرض الجزء الرابع عام 2008.

وستقتصر مشاركة ستيفن سبيلبرج، الذي أخرج الأفلام الأربعة الأولى من السلسلة، على إدارة الإنتاج، في حين يتولى مانجولد مسؤولية الإخراج.

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