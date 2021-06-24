انتهاء فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية بمطروح

محافظ مطروح أهمية الاستفادة من دعم الشباب

اختتمت فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر تحت شعار ( الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي ) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح، والتي استضافتها محافظة مطروح في الفترة من 18 إلى 24 يونيه الجاري.



بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم عرض فيلم عن أنشطة فعالية القمة الشبابية الثانية، والتي عقدت خلالها عدد من ورش العمل والمحاضرات مع استعراض وتبادل الأفكار بين الشباب المشاركين في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، كذلك زيارة عدد من المواقع ومنها مدينة العلمين الجديدة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



كما تم استعراض لنماذج من المقترحات والأفكار لنماذج مشروعات جديدة لخدمة المجتمع.

وفي كلمته رحب محافظ مطروح بشباب المحافظات الحدودية على أرض مطروح في إطار تأكيد أهمية تبادل الفكر والخبرات، مع وعيهم بدورهم الوطني الهام كحراس لبوابات مصر. . ومشاركتهم على مر العصور للقوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على حدود مصر وأمنها ضد أي تحديات.



وأضاف على أهمية تأهيلهم والتأكيد على دورهم وعيهم الوطني انطلاقا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه ورعايته للشباب مع تبنيه ودعمه الدائم لهم وإطلاق العديد من المبادرات.



وأضاف أن هذه المبادرات تعمل على تأهيل الشباب للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعي علمي مستنير. . قادر على الابتكار. . والحوار مع تمكينهم من المشاركة الجادة والفعالة في كافة المجالات، وتأهيلهم لصنع واتخاذ القرار مع إعداد كوادر وقيادات للمستقبل.



ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لكافة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، وكذلك الشكر لجميع المشاركين والمنظمين للفعالية.



بينما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه ومشاركته الفعالية، ودعمه الدائم لنجاح كافة الفعاليات الرياضية والشبابية بمطروح، من منطلق تنمية كافة القطاعات.

وأكد أنه رغم ما يحيط من تحديات في كافة الاتجاهات إلا أن أهم التحديات هي تحقيق التنمية المتكاملة ودورها في تحقيق الاستقرار والتقدم للمجتمع، مع سعى وزارة الشباب والرياضة الدائم لابتكار استراتيجيات قومية للشباب المصري، مع قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات وتحقيق الانتصارات مع تنظيم كثير من الفعاليات الدولية الكبرى ككأس العالم لكرة اليد وغيرها بفكر يؤكد على مدى الانتماءو الولاء للوطن.



وفي نهاية الفعالية تم تكريم شباب المحافظات الحدودية المشاركين، مع توجيهيم الشكر لوزارة الشباب والرياضة ولمحافظة مطروح على تلك المشاركة الجادة والهامة في حياتهم، وكذلك تكريم اللجان المنظمة ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، واتحاد مراكز الشباب والرياضة.

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