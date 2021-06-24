عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح أهمية الاستفادة من دعم الشباب

انتهاء فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية بمطروح

فاعليات القمة الشبابية
فاعليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية

اختتمت فعاليات القمة الشبابية الثانية للمحافظات الحدودية لمراكز شباب مصر تحت شعار ( الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي ) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والدكتور محمد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة لمراكز الشباب، وأعضاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وشباب المحافظات الحدودية المشاركين من البحر الأحمر وأسوان وجنوب وشمال سيناء والوادي الجديد ومطروح، والتي استضافتها محافظة مطروح في الفترة من 18 إلى 24 يونيه الجاري.

محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة


بدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم عرض فيلم عن أنشطة فعالية القمة الشبابية الثانية، والتي عقدت خلالها عدد من ورش العمل والمحاضرات مع استعراض وتبادل الأفكار بين الشباب المشاركين في إطار تبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، كذلك زيارة عدد من المواقع ومنها مدينة العلمين الجديدة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.


كما تم استعراض لنماذج من المقترحات والأفكار لنماذج مشروعات جديدة لخدمة المجتمع.
وفي كلمته رحب محافظ مطروح بشباب المحافظات الحدودية على أرض مطروح في إطار تأكيد أهمية تبادل الفكر والخبرات، مع وعيهم بدورهم الوطني الهام كحراس لبوابات مصر. . ومشاركتهم على مر العصور للقوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على حدود مصر وأمنها ضد أي تحديات.


وأضاف على أهمية تأهيلهم والتأكيد على دورهم وعيهم الوطني انطلاقا من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه ورعايته للشباب مع تبنيه ودعمه الدائم لهم وإطلاق العديد من المبادرات.


وأضاف أن هذه المبادرات تعمل على تأهيل الشباب للعمل الجماعي والتدريب على كيفية القيادة وتحمل المسئولية المجتمعية والسياسية بوعي علمي مستنير. . قادر على الابتكار. . والحوار مع تمكينهم من المشاركة الجادة والفعالة في كافة المجالات، وتأهيلهم لصنع واتخاذ القرار مع إعداد كوادر وقيادات للمستقبل.


ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لكافة الأنشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة، وكذلك الشكر لجميع المشاركين والمنظمين للفعالية.


بينما وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه ومشاركته الفعالية، ودعمه الدائم لنجاح كافة الفعاليات الرياضية والشبابية بمطروح، من منطلق تنمية كافة القطاعات.

 

وأكد أنه رغم ما يحيط من تحديات في كافة الاتجاهات إلا أن أهم التحديات هي تحقيق التنمية المتكاملة ودورها في تحقيق الاستقرار والتقدم للمجتمع، مع سعى وزارة الشباب والرياضة الدائم لابتكار استراتيجيات قومية للشباب المصري، مع قدرة مصر على مواجهة كافة التحديات وتحقيق الانتصارات مع تنظيم كثير من الفعاليات الدولية الكبرى ككأس العالم لكرة اليد وغيرها بفكر يؤكد على مدى الانتماءو الولاء للوطن.


وفي نهاية الفعالية تم تكريم شباب المحافظات الحدودية المشاركين، مع توجيهيم الشكر لوزارة الشباب والرياضة ولمحافظة مطروح على تلك المشاركة الجادة والهامة في حياتهم، وكذلك تكريم اللجان المنظمة ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، واتحاد مراكز الشباب والرياضة.

IMG-20210624-WA0014
IMG-20210624-WA0014
IMG-20210624-WA0013
IMG-20210624-WA0013
IMG-20210624-WA0010
IMG-20210624-WA0010
IMG-20210624-WA0012
IMG-20210624-WA0012
محافظة مطروح اخبار المحافظات القمة الشبابية الثانية وزير الشباب والرياضة المحافظات الحدودية

ترشيحاتنا

وكيل طارق حامد يرد على إمكانية رحيله عن الزمالك

لأول مرة .. لقطات تجسسية لـ ديفيندر 130 الجديدة

كلوب هاوس يكتسب أيقونة جديدة.. تعرف إلى صاحبة الشعار الحالي

فوائد شكر الله على نعمه.. 10 مكافآت إلهية للشاكرين

صاحبة الرقم الأعلى بين الدول.. كولومبيا تستحوز على 20% من أنواع الفراشات في العالم

الجزائر.. المجلس الدستوري يعلن فوز الحزب الحاكم بالانتخابات التشريعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة جديدة.. سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بـ إثيوبيا .. تفاصيل

ابنة محمد حلاوة تهاجم وتهدد طليقته ياسمين عبدالعزيز: بطلي أذى هنكشف حقيقتك

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

هجوم عكس الصور.. ياسمين عبد العزيز برفقة ابنة محمد حلاوة وشقيقته ووالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكيك بـ جوز الهند والكراميل.. خطوة بخطوة

السيارات تحترق.. وزير الزراعة يصل إلى موقع حريق مقر الوزارة| واستمرار إخماده

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

طريقة عمل سلطة الفتوش.. خطوة بخطوة

فيديو

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

عم سيد مروض تماسيح منذ 20 سنة: أتأذيت منهم بس بحبهم .. فيديو

وزير الري يتفقد المشروعات التنموية في جنوب السودان.. فيديو وصور

مصنوعة من الألماس.. ياسمين صبري تتزين بأغلى الساعات والمجوهرات

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

سيد طه فايز يكتب: مدير أمن الجيزة رجل الإستجابة الفورية

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ